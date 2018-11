Mark Forster kommt auf den Schlossplatz Coburg

Am 17.08.2019 kommt Mark Forster im Rahmen seiner Open Air Tour 2019 auf den Schlossplatz nach Coburg. Dort präsentiert er sein neues Album Liebe. Neben den brandneuen Songs des Albums bringt der 34 Jährige auch Hits wie Au revoir, Flash mich oder Chöre mit nach Coburg.

Sichern Sie sich gleich Ihre Tickets! Sparen Sie als Abonnent 10%!

Mit Liebe veröffentlicht Mark Forster bereits sein viertes Studioalbum. Dabei blickt der gebürtige Kaiserslauterer auf eine absolute Erfolgsgeschichte zurück. Bereits über vier Millionen Platten konnte Mark Forster absetzen. Durch die Hitsingle Au revoir feierte er sein mit Abstand erfolgreichstes Werk. Über 645.000 verkaufte Einheiten, dazu der Musikautorenpreis. Denn Songs schreibt er selbst. Für sich selber, doch auch für Musikgrößen wie Sido oder Christina Stürmer. Mit Blau von Sido und Amanda schaffte Mark Forster es als Songwriter sogar schon in die Charts. Auch auf seinem neuen Album Liebe wird er wieder selbstgeschriebenes präsentieren. Die Songs des am 16.11.2018 erscheinenden Studioalbums entstanden u.a. in London, Urganda, Florenz oder Berlin. Die erste Single “Einmal” gibt bereits einen Vorgeschmack auf Mark Forsters neues Werk. Und das auf seine gewohnte, charmant zurückhaltende Art. Denn eines ist Mark Forster ohne Frage: bodenständig. Dafür lieben ihn seine Fans. Das und seine unverwechselbare Stimme, gepaart mit der Leidenschaft für Musik, machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiker der letzten Jahre. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets!

Mark Forsters Erfolgsstory macht mit seiner LIEBE – OPEN AIR TOUR 2019 Halt in Coburg

Schon mit seinem ersten Album Karton schaffte es Mark Forster in die Top 50 der deutschen Albumcharts. Seitdem geht es für ihn steil bergauf. Schon vor Veröffentlichung seines vierten Albums steht er bei 14 goldenen und 12 Platinschallplatten. Dazu kommen zahlreiche Preise, unter anderem der begehrte ECHO und die 1Live Krone. Für den Spielfilm Trolls schrieb er nicht nur den Titelsong, sondern lieh auch dem Troll Branch seine Stimme. Fans kennen ihn auch aus der Castingshow The Voice und The Voice – Kids.

Erleben Sie Mark Forster live auf seiner großen LIEBE Open Air Tournee in Coburg und sichern Sie sich Ihre Tickets für den 17. August 2019!

Jetzt Tickets sichern und 10% sparen!