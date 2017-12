Vereine vor 31 Minuten Leserbeitrag TSV 2.0 - wichtige Termine

24.12 – Heilig Abend

31.12 – Silvester

06.01.2018 – 16:00 Uhr – Jahreshauptversammlung des TSV Weitramsdorf



Die beiden ersten Termine sind jetzt nicht soooo überraschend – gibt es seit ca. 2000 Jahren. Aber den Termin am 06.01.2018 solltet Ihr Euch mal hinter die Ohren schreiben. Ist in diesem Jahr ein Samstag und da sollte eigentlich jeder können.



Ab 16.00 Uhr im Sportheim. In diesem Jahr muss die Vorstandschaft wieder gewält werden – also – auf Eure Stimme kommt es an. Ich verspreche es wird kein Jamaika und keine Groko geben – sondern 100 % TSV.



Wie schon angekündigt – die Vorstandschaft will den Verein attraktiver und moderner gestalten und dementsprechend umbauen. Und das ist sicherlich eine interessante Aufgabe für die nächsten Jahre – also….sei dabei !!



Einen ersten Schritt machen wir mit Euch am 06.01.2018 - Jahreshautpversammlung.



Grüße Jörg

(2. Vorstand)