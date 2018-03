Vereine vor 42 Minuten Leserbeitrag Skilanglauf: Skimarathon in Goms

Am 25.02.2018 war es dann mal wieder so weit. Die Mönchrödener Skilanglaufsenioren, David Schäfer, Viktor Renner und Ralf Barocke waren wieder einmal international unterwegs. Der 46. Internationale Gommerlauf stand auf dem Wettkampfplan. In der freien Technik ging es auf einem „relativ“ flachen Kurs 42 Kilometer durch das Schweizer Tal in Obergoms. Das Besondere: dieses Tal ist im Winter nur durch einen Autozug erreichbar, dafür aber umso malerischer.

Im Rahmen des Gommerlaufs wurden die Europameisterschaften im Skimarathon durchgeführt. Dabei errangen die Skiläufer des TSV Mönchröden in der Teamwertung den 3. Platz. Die Silbermedaille in der Einzelwertung ging an Viktor Renner, der 4. Platz an Ralf Barocke und David Schäfer rundete das gute Ergebnis mit einem 13. Platz ab.