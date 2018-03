Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Skilanglauf: DSV JOKA Schülercup

Mitte Februar führte der Ski-Club Buntenbock im Harz den DSV JOKA Schülercup durch. Für Schüler und Schülerinnen der Altersklasse 13 gilt dieser Wettkampf zugleich als Deutsche Meisterschaft. Mit dabei war auch Cecil Kümpel vom TSV Mönchröden.

Am Samstag stand der Skatingsprint auf dem Programm. Hier konnte Cecil bereits im Prolog ihre Klasse zeigen und erreichte einen sehr guten 5. Platz. Sie sicherte sich dadurch einen Start im Finale – in dem sie den 6. Platz erkämpfte. Sie war damit zugleich die drittbeste Läuferin aller Starterinnen aus Bayern.

Am Sonntag mussten 2,5 km in der klassischen Technik absolviert werden. Auch hier war Cecil Kümpel im Bereich der Top 10 unterwegs als ihr in der letzten Abfahrt des sehr kupierten Geländes ein Fehler unterlief und sie in den Tiefschnee stürzte. Damit waren ihre Chancen dahin und sie konnte in dem sehr engen Rennen – innerhalb einer Minute sind 15 Läuferinnen ins Ziel gekommen - einen 33. Platz erlaufen.

Über das gute Ergebnis am Samstag und auch die Laufleistung am Sonntag freute sich auch Ihr Trainer David Schäfer, der sie auf dieses Wochenende vorbereitet hatte.