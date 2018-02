Am Wochenende vom 24./25. Februar 2018 richtete der WSV 08 Johanngeorgenstadt die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Skilanglauf aus. Vom TSV Mönchröden gewann Marlen Graf sowohl im Einzelstart in der freien Technik am Samstag als auch im Massenstart in klassischer Technik am Sonntag die Vizemeisterschaft in der Altersklasse D31. Stefan Koob vom TSV Mönchröden errang die Silbermedaille in der freien Technik und die Bronzemedaille in der klassischen Technik in der Altersklasse H31.Die Ergebnislisten und Bilder der Veranstaltung finden sich auf den Internetseiten des WSV 08 Johanngeorgenstadt