Verdienter Heimsieg



Am Dienstagnachmittag stellte sich der Gast aus Cortendorf im Johann-Walter-Stadion vor. Nach der letzten Niederlage in Unterlauter, wollte sich die Spielgemeinschaft auf heimischen Platz davon nicht verunsichern lassen und an die vorherigen Leistungen anknüpfen.



Bereits nach drei Minuten konnte Warnke eine Vorlage von Spielertrainer Seckin Kilic clever verwerten. Die Mannschaft von Christian Tauer ließ sich dadurch aber nicht verunsichern und hielt in den weiteren Minuten dagegen. Über ihre technisch versierten Offensivspieler kamen die Gäste immer wieder in die Nähe des Tores von Wegener, doch gefährliche Abschlüsse ergaben sich nicht. Die Spielgemeinschaft fand in der ersten Halbzeit zu selten den richtigen Pass in die Schnittstellen der Cortendorfer Verteidigung oder scheiterte bei Schüssen aus der Distanz am Torwart. Besser machten es die Gäste in der 21. Minute, als ein schön vorgetragener Angriff von Ledmaoui zum Ausgleich vollendet worden ist. Bis zur Halbzeit passierte auf beiden Seiten dann nur noch wenig.



Nach der Halbzeit merkte man der Heimelf an, dass sie das Spiel gewinnen wollten und in der 48. Minute brachte ein leicht abgefälschter Schuss von Carl die Führung. Dieses frühe Tor spielte der Spielgemeinschaft in die Karten und man spielte ab sofort mutiger nach vorne. So wurden in der zweiten Halbzeit dann auch immer wieder die Lücken in der Hintermannschaft der Gäste richtig erkannt und auch durch gute Pässe aus dem Mittelfeld ausgenutzt. Nur 5 Minuten nach dem 2:1 dann der dritte Treffer der Heimmannschaft. Mancini drang in den gegnerischen Strafraum ein und wurde gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jung gewohnt souverän. Wiederum nur wenige Minuten später wieder ein klasse Pass von Seckin Kilic durch die Defensive der Cortendorfer, den ein Offensivakteur nur leicht berührte. Der gute Gästetorwart konnte den Ball noch auf die Seite klären, doch dort stand Mancini genau richtig und belohnte seine Leistung mit dem 4:1. Der Gast gab sich dennoch nie auf und spielte sich in den nächsten 15 Minuten immer wieder gut in die Hälfte der Heimelf, doch wurden deren Pässe in den Strafraum immer wieder von der Heimdefensive um Janson und Güngör abgefangen. Den Schlusspunkt in dieser fairen Partie setzte der eingewechselte Schindhelm, welcher einen Konter zum 5:1 abschließen konnte.