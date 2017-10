Anfang August versammelten sich Deutschlands beste Rollskiläufer im Frankenwald. Als großes Finale der diesjährigen Rollskitour des Deutschen Skiverbandes, fand der Rollski-Run Carlsgrün am 12. und 13.08.2017 statt. Insgesamt 136 Teilnehmer bestritten den knackigen Berglauf, den spannenden Adelberg Classic Sprint und das rasante Langstreckenrennen und lieferten sich packende Positionskämpfe teils bis zur Ziellinie. Am Start waren auch fünf Langläufer und Läuferinnen des TSV Mönchröden.



Der Samstag gehörte der traditionell klassischen Technik. Zwei Wettkämpfe, ein Berglauf mit 270 Höhenmetern auf nur 3,3 km sowie der Adelberg Classic Sprint, verlangten den Athleten einiges ab. Auf der etwas kürzeren Schülerstrecke, bei der immernoch 100 Höhenmeter auf einer Länge von 1,8 km zu bewältigen waren, konnte sich Cecil Kümpel als schnellstes Mädchen durchsetzen und gewann damit auch ihre Altersklasse in 9:29 Minuten. Die Frauen des TSV konnten sich hervorragend in Szene setzen, denn auch Melanie Schäfer gewann ihre Altersklasse in 15:46 Minuten. Sie wurde auch zweite aller Frauen auf der Langstrecke. Sie musste sich hier nur der Teilnehmerin an den Rollskiweltmeiterschaften – Tina Willert – mit knapp 15 Sekunden geschlagen geben.



Die Mönchrödener Männer gaben auch alles am Berg konnten aber mit den Platzierungen der Frauen nicht mithalten. Bester war Viktor Renner auf dem 5. Platz in 16:03 Minuten in seiner Altersklasse. Mit dem 6. Platz in 16:26 in derselben Altersklasse rundete Ralf Barocke das gute Ergebnis im starken Starterfeld ab. David Schäfer wurde in seiner Altersklasse 7. in 20:37 Minuten. Die Leistung ist umso höher anzurechnen, denn er hatte einen Materialschaden im ersten Drittel der Strecke. Die Rücklaufsperre seines Rollskis rutschte durch, so dass er 2 km des harten Anstiegs nur schiebend bewältigen konnte.



Am Sonntag wartete schließlich das rasante Langstreckenrennen in der freien Technik auf alle Sportler. Das Wetter spielte leider nicht ganz mit, so dass der Regen eine zusätzliche Herausforderung neben der Streckenführung bedeutete. Der vom Veranstalter auch geplante „Inline-Run“ fiel dann sogar wortwörtlich ins Wasser und musste aus Sicherheitsaspekten ausfallen. Dennoch konnten sich die Mönchrödener Läufer und Skiläuferinnen gut präsentieren: Melanie Schäfer stürmte hier wieder aufs Podest. Ihre Distanz von 17,3 km absolvierte sie in 39:28 Minuten und konnte sich damit den 2. Platz in Ihrer Altersklasse – U20w – sichern.



Die Männer des TSV mussten 27 km laufen. Viktor Renner blieb auf der Strecke unter einer Stunde und schaffte es so auf das Podest. Er wurde mit 59:28 Minuten 3. in seiner Altersklasse. David Schäfer bewältigte die Strecke in 65:48 Minuten und wurde damit 6. Ralf Barocke rundete als 7. mit 63:32 Minuten das gute Abschneiden der Mönchrödner Skilangläufer ab.



Auf dem Bild die Mönchrödener Starter am Rollskiwochende des TSV Carlsgrün – von links:

David Schäfer, Melanie Schäfer, Viktor Renner, Cecil Kümpel und Ralf Barocke