Vereine vor 25 Minuten Leserbeitrag Hallenfußball: 3.Platz bei den Oberfränkische Hallenmeisterschaften der Herren

LOTTO Bayern Hallen-Cup 2018 - Oberfränkische Hallenmeisterschaften:



Der TSV Mönchröden belegt einen guten 3. Platz! - Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!



In der Gruppenphase blieben die Mönche unbesiegt und gewannen dabei auch gegen den Bayernligisten SpVgg Bayern Hof. Im Halbfinale traf man zum 3. Mal in der Hallenmeisterschaft auf den Landesligisten TSV Sonnefeld und musste sich das erste Mal geschlagen geben. Im kleinen Finale konnte man sich dann gegen den VfR Katschenreuth durchsetzen: