Fußball: Vorschau aufs Wochenende

Der TSV Mönchröden ist am Sonntag zu Gast beim souveränen Tabellenführer FC Eintracht Bamberg. Die Domstädter haben bisher nur zwei Niederlagen kassiert und das ausgerechnet gegen den TSV Schammelsdorf. Besonders auf heimischem Terrain fuhren sie in den letzten Spielen hohe Siege ein. Da hängen für die "Mönche" die Punkte hoch, zumal sie schon beim Hinspiel mit 0:6 arg unter die Räder kamen. Damals erzielte die Eintracht schon in der ersten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten vier Tore. Das soll aus Sicht von TSV-Trainer Thomas Hüttl natürlich diesmal besser werden. Sein Team ist aktuell seit sieben Spielen ungeschlagen und will sich beim Spitzenreiter so teuer wie möglich verkaufen. Zuletzt machte der TSV mit einem klaren 4:1-Sieg beim heimstarken SV Merkendorf auf sich aufmerksam. Trotzdem hat die Eintracht bei diesem Nachholspiel die Favoritenrolle, was dem Team um Keeper Kühn nur recht sein kann.



Auf Kreisebene, d.h. von der Kreisliga abwärts, befindet man sich seit dieser Woche in der Winterpause und es finden in diesem Jahr keine Spiele mehr statt. Noch geplante Nachholspiele wurden daher vom Verband abgesetzt.