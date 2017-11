Vereine vor 31 Minuten Leserbeitrag Fußball: Vorschau aufs Wochenende

Der TSV Mönchröden ist am Sonntag in der Bezirksliga zum vorletzten Spiel in diesem Jahr (am 26.11. ist noch das Nachholspiel bei FC Eintracht Bamberg angesetzt) beim SV Merkendorf zu Gast.

Die Heimelf liegt mit 25 Punkten auf Rang sieben in der Tabelle und damit zwei Zähler vor den Mönchen. Der SV profitierte dabei hauptsächlich von seiner Heimstärke, denn bisher konnte nur der FC Oberhaid dort gewinnen. Auch das Hüttl-Team erreichte bei seinen bisherigen Auftritten in Merkendorf erst zwei mal ein Remis.

Der TSV-Coach ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft in der Lage ist die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge bei der Mannschaft von Trainer Stefan Essig fortzusetzen. Hier wird vor allem die Defensivabteilung gefordert sein und in der Offensive geht immer was (zuletzt zweimal 3:3). Immerhin besteht die Chance mit einem Dreier die Gastgeber in der Tabelle zu überflügeln.



In der Kreisklasse steht ebenfalls am Sonntag, 19.11.17, ab 14 Uhr ein Heimspiel gegen den TSV Neuensorg auf dem Spielplan. Aufgrund der Wetterverhältnisse ist es möglich, dass dieses Spiel auf dem neuen Kunstrasenspielfeld der Stadt Rödental in Oeslau ausgetragen wird.