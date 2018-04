Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Fußball - Spielbericht: TSV Mönchröden - TSV Meeder 3 : 2 (1 : 0)

Der TSV Mönchröden gewann das Nachbarderby zwar verdient, musste aber in der Schlussphase um den Sieg bangen. Zunächst sorgten Miguel Malaj (2) und Marc Werner für einen klaren 3:0-Vorsprung. Doch Meeder verkürzte durch Gemeinder und Knoch auf 3:2 und hatte in der Nachspielzeit das Remis vor Augen.



Die faire Partie begann ausgeglichen. Die erste Möglichkeit für die Platzherren hatte Werner nach sieben Minuten, aber er zögerte etwas zu lange. Ein Malaj-Schuss wurde kurz darauf von der Gästeabwehr geblockt. Bei einem Freistoß von Köhn war Keeper Schultheiß wenig später auf der Hut. Nachdem die „Mönche“ nach 17 Minuten im Halbfeld einen zweiten Ball eroberten, wurde Malaj gut frei gespielt und schloss überlegt zum Führungstreffer ab. Nach einem Freistoß von Krumm kamen auch die Gäste nach einer knappen halben Stunde zu ihrer ersten Gelegenheit. Ehrlich scheiterte kurz darauf nach Hereingabe von Werner mit seiner Direktabnahme am Gäste-TW. Mit dem knappen Halbzeitstand war Meeder noch gut bedient.



Unmittelbar nach dem Wechsel setzte sich Werner über die rechte Seite durch, passte quer zu Malaj, der per Direktabnahme auf 2:0 erhöhte. Der heimische TSV kontrollierte die Partie, war gefährlicher, aber auch die Gäste hielten dagegen. So mit einem gefährlichen Freistoß-Aufsetzer von Schiller, den Keeper Jannik Knoch parierte. Marc Werner sorgte nach 70 Minuten für das 3:0, indem er aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. Damit sah das Hüttl-Team wie der sichere Sieger aus. Doch im Wildpark wurde es noch einmal spannend. Gemeider gelang der Anschlusstreffer zum 3:1 kurz vor dem Ende, als er eine Unachtsamkeit nutzte und TW Knoch mit einem Lupfer überwand. Dann gab es noch einen berechtigten Strafstoß, den Knoch sicher zum 3:2 verwandelte. Die Gäste bekamen jetzt Oberwasser. In der Nachspielzeit verhinderte zunächst der Innenpfosten und das anschließende beherzte Eingreifen von Teufelskerl Jannik Knoch den durchaus möglichen Ausgleich. Zuvor handelte sich noch Wicht die gelbrote Karte ein.