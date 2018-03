Vereine vor 29 Minuten Leserbeitrag Fußball - Spielbericht: TSV Mönchröden - SpVgg Lettenreuth 3 : 1 ( 0 : 1 )

Der TSV Mönchröden gewann sein Heimspiel gegen die SpVgg Lettenreuth dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit letztlich verdient. Die Gäste erzielten ein frühes Führungstor und retteten diesen Vorsprung in die Pause. Im zweiten Abschnitt baute das Hüttl-Team mehr Druck auf und Köhn, Werner und Ehrlich sorgten innerhalb einer Viertelstunde für klare Verhältnisse auf dem Kunstrasen. Immerhin rund 150 Zuschauer verfolgten die Begegnung auf dem städtischen Kunstrasen in Oeslau bei Minusgraden und einem eisigen Ostwind.



Die kampfbetonte Partie begann mit einem Paukenschlag. Nach wenigen Minuten verwertete Hillebrand einen zu kurz abgewehrten Eckball aus kurzer Distanz für seine Farben zum Führungstor. In der Folge taten sich die „Mönche“ gegen die vielbeinige Gästeabwehr schwer ins Spiel zu finden. Trotzdem ergaben sich mit zunehmender Spieldauer Torgelegenheiten. Erst scheiterte Späth mit seinem Schuss (30.) von der Strafraumgrenze an der Querlatte. Anschließend strich sein flach getretener Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Bei weiteren Torchancen war Keeper Kaya auf dem Posten. Die Offensive der SpVgg konnte in der ersten Halbzeit nicht mehr gefährlich vor TSV-Keeper Knoch aufkreuzen.



Nach Wiederbeginn sorgten die eingewechselten Werner und Ehrlich für mehr Druck in den Angriffsbemühungen der Hüttl-Elf. Auch die spielerische Überlegenheit der Wildpark-Elf war in dieser Phase nicht zu übersehen. So ergab es sich zwangsläufig, dass Köhn, Werner und Ehrlich innerhalb einer Viertelstunde aus dem Rückstand eine 3:1-Führung erzwangen. Anschließend beherrschte der TSV das Spiel und ließ nichts mehr anbrennen. Lettenreuth hatte keine Mittel mehr um dieser flotten Partie noch eine Wende zu geben.