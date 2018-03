Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Fußball - Spielbericht: SG I TSV Mönchröden/SG Rödental - TSV Gestungshausen 2 : 0

Erfolgreicher Start nach der Winterpause



Nachdem fast alle Spiel in der KK1 abgesagt wurden, rollte der Ball dennoch auf dem Kunstrasen in Rödental. Mit dem TSV Gestungshausen stellte sich ein direkter Konkurrent in Rödental vor, der das Hinspiel mit 2:1 gewinnen konnte.



Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Keine Mannschaft wollte früh in Rückstand geraten und stand defensiv sehr gut. Die Vorteile im Ballbesitz konnte die Heimelf noch nicht nutzen und die vereinzelten Angriffe der Gäste blieben auch ungefährlich. Kurz vor der Halbzeit konnte Mancini einen Zweikampf im Mittelfeld für sich entscheiden und Mirzazadeh schaltete am schnellsten. Er spielte einen vertikalen Pass in die Schnittstelle der aufgerückten Gästeverteidigung und Carl ließ sich diese Chance nicht entgehen.



Mit dem Tor kam die Heimelf auch engagiert aus der Pause. Nach einer Ecke von Engelhardt konnte Gestungshausen den Ball nicht konsequent klären und Mancini erzielte per sehenswertem Fallrückzieher das 2:0. Anschließend versuchte der Gast offensiv mehr Druck zu machen, doch mehr als eine Chance von Düsel, welche Wegener parierte, kam nicht dabei heraus. In den letzten 15 Minuten hatte die Spielgemeinschaft noch mehrere Chancen das Ergebnis zu erhöhen, scheiterten jedoch teilweise frei vor dem gegnerischen Gehäuse.



Insgesamt ein neun Punkte Wochenende bei kaltem und uneinladendem Wetter: