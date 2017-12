Eine Woche nach dem letzten Punktspiel im Freien geht es am kommenden Sonntag, 3. Dezember 2017, in der Bayernhalle in Bad Rodach direkt mit der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft weiter.Der TSV Mönchröden trifft dabei in der Gruppe B auf die Coburg Locals, SpVgg Dietersdorf, TSVfB Krecktal, Türk Gücü Neustadt und den FC Bad Rodach. Die vorläufigen Spieltermine unserer Mannschaft sind:10:42 TSV Mönchröden - Coburg Locals12:06 TSVfB Krecktal - TSV Mönchröden13:30 TSV Mönchröden - Türk Gücü Neustadt14:54 SpVgg Dietersdorf - TSV Mönchröden16:18 FC Bad Rodach - TSV MönchrödenDer vorläufigen Spielplan findet man im Internet auf HKM CO/LIF - Vorrunde Bad Rodach am 03.12.17MeinTurnierPlan Der vorläufiger Rahmenplan für die Hallenmeisterschaften des BFV sieht für unsere Region so aus:03.12.17 - Vorrunde, 1. Teil in Bad Rodach10.12.17 - Vorrunde, 2. Teil in Burgkunstadt17.12.17 - Endrunde Teilkreis CO/LIF in Neustadt07.01.18 - Hallenkreismeisterschaften CO/LIF/KC in Kronach21.01.18 - Bezirksmeisterschaften im Spielkreis 228.01.18 - Bayerische Meisterschaften in Bad NeustadtDaneben wird der TSV Mönchröden noch an den folgenden Hallenturnieren teilnehmen:29.12.17 - Gessner Cup des SV 08 Steinach in der Sporthalle der SBBS in Sonneberg05.01.18 - Großer Rennsteigpokal in der GutsMuths Halle in Neuhaus am Rennweg07.01.18 - Habermaaß-Pokal des FC Bad Rodach in der Bayernhalle in Bad Rodach14.01.18 - Rödentaler Stadtmeisterschaften in der Franz-Goebel-Halle