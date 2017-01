Läufer aus Mönchröden und Höhn bei der Bayerischen Seniorenmeisterschaft in der Oberpfalz erfolgreich:



Am Wochenende 21./22.01.2017 wurden in der Oberpfalz die Bayerischen Meiserschaften der Senioren ausgetragen. Am Samstag richtete der TUS Mitterdeich in deren Langlaufgebiet am Großbüchelberg den Lauf in der klassischen Technik aus. Am Sonntag fanden die Skatingrennen auf der Silberhütte statt. Dort wurde das Rennen durch den TSV Flossenbürg organisiert. Bei Sonnenschein und gut präparierten Strecken konnten sich die heimischen Läufer sehr gut in Szene setzen.



12 mal Edelmetall



Am Samstag holte sich Ralf Stejskal vom SV Bergdorf-Höhn als Streckenschnellster aller Starter mit 54:28 Minuten den Titel in seiner Altersklasse über 15 km. In der gleichen Altersklasse konnte sich David Schäfer vom TSV Mönchröden einen 5 Platz erkämpfen. Die weiteren Aktiven des TSV Mönchröden konnten sich sogar über Edelmetall freuen: Ralf Barocke holte sich den Titel in seiner Altersklasse, der H41, in 59:46 Minuten. Viktor Renner in der H46 in 56:28 Minuten sowie Viktor Maier in der H56 in 54:39 erhielten jeweils Silber. Lüben Petrov konnte sich in der H66 über 10 km die Bronzemedalie erlaufen.

Am Sonntag war das Mönchrödener Quintett wieder am Start um sich im Skating mit den anderen Läufern zu messen. Hier holte sich Viktor Maier den Titel des Bayerischen Seniorenmeisters in seiner H56 über 15 km in 47:27 Minuten. Lüben Petrov errang auch wieder Edelmetall und konnte sich in der H66 über 10 km die Bronzemedalie in 49:22 Minuten erlaufen. Ralf Barocke erreichte über 15 km in 48:23 Minuten einen 4. Platz – ebenso Viktor Renner in 46:36 Minuten. David Schäfer rundete das gute Ergebnis mit einem 6. Platz in 52:06 Minuten in der H51 ab.



Bei der Teilnahme an beiden Wettkämpfen wurde daraus eine Kombinationswertung ermittelt. Hier konnten sich nochmal alle Läufer des TSV Mönchröden über Edelmetall freuen: Lüben Petrov erhielt Gold. Jeweils eine Silbermedalie wurde an Ralf Barocke, Viktor Renner und Viktor Maier überreicht. David Schäfer rundete das hervorragende Ergebnis mit der Bronzemedaile ab.