33. Schloßlauf des SC Memmelsdorf

Beim 33. Schloßlauf des SC Memmelsdorf am Sonntag, 26.November 2017, waren 14 Läufer des TSV Mönchröden am Start. Mit über 500 Teilnehmer auf verschiedenen Strecken von 800m bis 10km war der Lauf sehr gut besucht. Mit zwei Einzelsiegen und fünf Podestplätzen konnten die Läufer des TSV Mönchröden ihre Leistung eindrucksvoll unter Beweis stellen.



Die Sieger des TSV Mönchröden in Memmelsdorf:

Cecil Kümpel W12 über 1,9km

Angelina Steblau W19 über 1,9km



Unsere Podestplätze:

Hendrik Herrmann M13 über 1,9km: 2. Platz

Rober Schäfer M13 über 1,9km: 3. Platz

Leonard Steblau M12 über 1,9km: 3. Platz

Mareike Schäfer W15 über 1,9km: 3. Platz

Johanna Pomme W18 über 10km: 2. Platz



Unsere weitere Platzierungen:

Roman Martin M8 über 800m: 4. Platz

Lea Renner W8 über 1,5km: 4. Platz

Melina Schäfer W11 über 1,9km: 6. Platz

Katrin Schäfer W11 über 1,9km: 8. Platz

Julian Pomme M13 über 1,9km: 5. Platz

Niklas Hübner Männer über 3,8km: 14. Platz



Auf dem Bild: TSV-Nachwuchsläufer