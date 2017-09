TSV Gärtenroth feierte Kerwa – Sportprogramm an allen Tagen



Traditionell am ersten Wochenende im September wird in Gärtenroth Kerwa gefeiert. Und auch der TSV Gärtenroth beiteiligt sich jedes Jahr daran, so auch in diesem Jahr. deshalb lud der Sportverein am Freitag, 01. September und am Sonntag, 03. September zu Speis, Trank und einem bunten Programm ins und an das Sportheim ein.



Kulinarische Köstlichkeiten für die Gäste

Am Freitag wurden die Gäste ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Schnitzel-und Haxenvariationen sowie Krenfleisch mit Beilagen verwöhnt. Am Samstag war Ruhetag im Sportheim, da dort schon wieder die Vorbereitungen für den Kerwasonntag getroffen werden mussten. An diesem gab es dann ab 11:30 einen Mittagstisch mit Rouladen, Rippchen und Sauerbraten, welcher bereits um ca. 12 Uhr ausverkauft war. Was die Gäste auch meistens nicht wissen wenn sie ihr Essen genießen ist, das die Damen von Mittwoch morgens bis Sonntag abends in der Küche stehen und kochen, Klöße machen, etc. Und das alles freiwillig und ohne auch nur einen Cent zu sehen. Hierfür großer Respekt und ein ganz großes Dankeschön an die fleißigen Küchendamen des TSV Gärtenroth. Natürlich war nicht nur für den Hunger, sondern auch für den Durst bestens gesorgt. Im Ausschank gab es an allen Tagen die Bier- und Limospezialitäten der Weismainer Püls-Bräu sowie eine kleine Auswahl an verschiedenen Weinen. Und es wurde sogar eine kleine Bar aufgebaut, an der Aperol Spritz, Gin Tonic, Wodka Lemon sowie Asbach Cola angeboten wurden.



Buntes Programm mit viel Sport

Da die Veranstalter auch nicht wollten, dass den Gästen langweilig wurde, überlegte man sich ein buntes Programm, das natürlich auch viel Sport enthielt. Zum Auftakt am Freitag und für die jüngsten Gäste kam ab 14:00 Uhr das Spielmobil, welches wetterbedingt allerdings ins Zelt am Sportheim umziehen musste. Dieses hatte ein viele tolle Spiele und Bastelaktionen im Gepäck. Weiter ging es dann ab 18:00 Uhr mit einem kleinen Altligaturnier zwischen Gärtenroth, Fischbach und Sauerhof. Und auch am Sonntagnachmittag hatte man sich etwas überlegt. Hier wurde das neu gebaute Volleyballnetz auf dem Sportplatz mit einem kleinen Turnier eingeweiht, die Besatzung der Mannschaften wechselte im Verlauf des Nachmittages und Abends des Öfteren. Da Gärtenroth auch einzigartig ist, wurde auf dem Sportplatz direkt neben dem Volleyballfeld ein kleiner Strand bzw. Ruhezone mit Palmen, Liegestühlen und Campingtischen errichtet.

Ein ganz großer Dank gilt natürlich nicht nur den oben schon genannten Küchendamen sondern allen Helfern dieses Festes. Es muss ja alles aufgebaut und danach auch wieder abgebaut, bestellt, eingekauft werden, dann braucht man am Fest selber Bedienungen, Ausschenker, Kuchenbäcker, Spüldamen, Kuchen- und Kaffeverkäufer, etc. Die Gäste wissen meist gar nicht was für ein Aufwand hinter all diesem steckt und vor allem dass die Leute das alles freiwillig und ehrenamtlich machen.