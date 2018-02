Vereine vor 57 Minuten Leserbeitrag SpVgg Heßdorf hält guten Brauch aufrecht

Zum dritten Mal in Folge spendet die SpVgg Heßdorf Einnahmen aus der Weihnachtsfeier für einen guten Zweck – in diesem Jahr gingen 600 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen. „Uns kam die Idee damals im Mannschaftsrat und da waren eigentlich alle gleich dafür“, sagt Stefan Marxer von der SpVgg. Seitdem lassen die Spieler an der Weihnachtsfeier während ihres Auftritts ein Sparschwein rumgeben und die Mitglieder spenden fleißig. 400 Euro kamen auf diese Weise im vergangenen Jahr zustande, dazu steuerte die SpVgg 100 Euro aus der Mannschaftskasse und 100 Euro von den Einnahmen ihres Hallenturniers.

Die Spende kann die Elterninitiative gut gebrauchen: „Wir stellen Eltern Apartments direkt neben der Klinik zur Verfügung und geben ihnen so die Möglichkeit, bei ihren Kindern zu bleiben. In der Klinik selbst darf nämlich nur – wenn überhaupt – ein Elternteil übernachten“, sagt Dr. Christine Habermann von der Elterninitiative. Zudem hat die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen zahlreiche Projekte ins Leben berufen, um den Kindern einen Alltag fernab der Klinik zu bescheren. Aktionen, wie der Besuch des Nürnberger Tiergartens, eine Musiktherapie oder auch das Segeln auf dem Dechsendorfer Weiher konnte der Verein somit ins Leben berufen.