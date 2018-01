Vereine 09.09.2017 Leserbeitrag Schützenverein Roßbach sagt Danke!

Auch in diesem Jahr hatten wir im Rahmen des Ferienprogramms wieder das Vergnügen, unsere Freude am Schießsport mit den Kindern der Gemeinde zu teilen. Wir hatten viel Spaß zusammen und konnten uns einige Tage später über ein Wiedersehen beim wöchentlichen Training freuen. Wir möchten uns hiermit bei der Gemeinde und natürlich den Kindern für den schönen Tag bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Steinerne Wirtshaus in Weißenbach für die leckere Essensspende!



Patrick Pinkau

1. Schützenmeister