- 54. Jahreshauptversammlung -



Mitglieder stehen zu ihrem Verein



Auch in diesem Jahr konnte Oberschützenmeister Michael Eck wieder eine große Zahl an Mitgliedern zur 54. Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Creidlitz begrüßen. Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Schützenbruder Bernd Zeitner folgte die Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Verlesung der Tagesordnungspunkte.



Bereits geübte Praxis ist die Berichterstattung Vorstandschaft mittels einer Power Point Präsentation, die einen mit Bildern visualisierten und kurzweiligen Jahresrückblick darstellt. Hierbei fanden die durch diverse vereinsinterne und vereinsübergreifende Besprechungen geprägte Vorstandsarbeit, die Mitglieder- und Finanzentwicklung, die schießsportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten sowie Ergebnisse im Leistungssport Berücksichtigung.



Erneut Mitgliederzuwachs



Nach dem Mitgliederzuwachs von 4,7 % in 2015 konnte der Schützenverein Creidlitz für 2016 erneut einen Mitgliedergewinn von 8,9 % verbuchen. Und auch im erst angelaufenen Sportjahr 2017 sind bereits neue Zugänge zu verzeichnen und trotzen somit weiterhin dem Trend des Mitgliederrückganges.

Dank umsichtiger Planungen, einem hohen Engagement der Mitglieder und der positiven Mitgliederentwicklung befinden sich die Finanzen des Vereins in geordneten Verhältnissen. So konnte der Verein auch im abgelaufenen Sportjahr wieder Investitionen im Bereich Erhaltung und Modernisierung rund um das Gebäude und die Schießanlagen tätigen.



Der Schatzmeisterin Claudia Eck bestätigte Kassenprüfer Reinhard Mohr eine ausgezeichnete Kassenführung und der Vorstandschaft einen kostenbewussten Umgang mit dem Vereinsvermögen. Durch die Versammlung erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.



Erfolgreiche Saison der Schützen



Die kontinuierliche Aufbauarbeit wurde auch in 2016 wieder belohnt. Insbesondere die Luftpistolenschützen Sabina Mai, Alexa Stegner, Markus Fischer, Georgios Karanikas und Holger Morgner sicherten sich in ihrem ersten Jahr in der Oberfrankenliga, welche die vierhöchste Liga im Sportschießen ist, den Meistertitel und nahmen am Aufstiegskampf zur Landesliga in Pfreimd teil. Leider reichte es zum Schluss nicht für den Aufstieg, dennoch stellte dies einen Höhepunkt im Sportjahr dar.





- 3 Meistertitel für die Gewehrschützen -



In der laufenden Rundenwettkampfsaison 2016/2017 befindet sich die 1. Luftgewehrmannschaft in der Gauliga auf dem 1. Platz und sichert sich vorzeitig den Meistertitel. Die 2. Luftgewehrmannschaft platziert aktuell in der A-Klasse auf einem sicheren 2. Platz. Den Meistertitel und somit den Aufstieg in die B-Klasse kann die 3. Mannschaft verzeichnen. Und auch bei den Auflageschützen sicherte sich die 1. Mannschaft den Titel und somit den Aufstieg in die Gauoberliga, währen die 2. Mannschaft sich im Mittelfeld der B-Klasse behaupten konnte. Beim Damenvergleichsschießen auf Gauebene rangieren beide Mannschaften auf Platz 2 bzw. 3.



- Pistolenschützen haben Meistertitel im Visier -



In der Oberfrankenliga steht die 1. Lupi-Mannschaft aktuell erneut auf dem 1. Platz, die 2. Mannschaft belegt den zweiten Platz in der Gauklasse. Nach einem schwachen Saisonstart rangiert die 1. Spopi-Mannschaft in der Gauoberliga auf dem Abstiegsplatz und wird diesen leider nicht mehr verlassen können. Dafür steigerte sich die 2. Spopi-Mannschaft zum Vorjahr und belegt den 3. Platz in der A-Klasse.



- Bei Meisterschaften gut vertreten -



Der Aufwärtstrend des Vereins zeigt sich auch mit insgesamt 42 Starts bei den Gaumeisterschaften. Mit insgesamt 4 Meistertiteln und je 7 zweiten und dritten Plätzen bei den Einzelwertungen und 2 zweiten und einem dritten Platz bei den Mannschaftswertungen ist die Ausbeute sehr zufriedenstellend. Immerhin konnten so 30 Startberechtigungen bei den Bezirksmeisterschaften mit 2 Meistertiteln und 3 zweiten und 2 dritten Plätzen gesichert werden. 9 Schützen mit gesamt 13 Starts lösten die Fahrkarte zur Bayerischen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück und 3 Starter erreichten die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen in Dortmund. Auch wenn letztlich nicht jeder Schütze einen Podestplatz erreichte, waren die sportlichen Leistungen hervorragend.



Bogenschießen neu aufgelegt



Um die Attraktivität des Bogenschießens zu erhöhen, wurden im August 2016 die Anlagen modifiziert. Durch ein ausgeklügeltes Montagesystem wurden die Scheibenständer der vier Bogenbahnen in die Dachkonstruktion integriert. Zeitgleich erfolgte eine Neuausrichtung des Bogentrainings, das jeden Dienstag ab 19:00 Uhr stattfindet. Zudem nahmen Schützen vom SV Creidlitz auch in 2016 an diversen Turnieren im Bereich 3-D Jagdparcours teil und erreichten gute Platzierungen.



Sportkegler starten durch



Für die neu formierte Kegelabteilung ist es die erste Saison im Sportbetrieb. Nach der Mitgliederwerbung standen die Mannschaftsbildung und viel Training an. Seit Herbst 2016 nimmt die Mannschaft im Sportkegeln teil und konnte sich als Neuling bereits auf einen beachtlichen Mittelplatz in der Tabelle vorarbeiten. Bei den Einzelwettkämpfen auf regionaler Ebene konnten neben Vizemeistertiteln weitere gute Platzierungen sowie die Qualifikationen zu den Kreismeisterschaften gesichert werden.



Überregionale Nachfrage



Neben den vereinsinternen Trainingsabenden und Wettkämpfen fanden in 2016 überregionale Sportveranstaltungen auf den Schießanlagen des Vereins statt. So fungierte der Verein bei der Durchführung einer Runde der Oberfrankenliga in der Disziplin Luftpistole als Ausrichter und stellte die Anlagen für das Bezirksseniorenschießen und das Gauvergleichsschießen der Damen zur Verfügung. Darüber hinaus nutzten die Landesligaschützen der SG Bad Berneck die Anlage zu Trainingszwecken.



Aktives Vereinsleben



Der Jahresrückblick des Schützenmeisteramtes machte deutlich, dass trotz der vielfältigen sportlichen Aktivitäten das gesellige Leben im Verein nicht zu kurz kommt. Ausflüge zum Baumkronenpfad im Naturpark Hainich, zum SV Bollstedt in Thüringen und die Weinfahrt nach Iphofen mit Weinverkostung rundeten das Angebot des Vereins ab. Hinzu kommen der Bieranstich zum Beginn der Schießwoche, die Königsproklamation, das Königsessen und die Weihnachtsfeier. Zudem nehmen die Creidlitzer Schützen an Veranstaltungen befreundeter Vereine und dem Umzug sowie dem Tag der Vereine beim Schützenfest in Coburg regelmäßig teil.



Breites Sportangebot



Beim Schützenverein Creidlitz können fast alle olympischen Disziplinen des Schießsportes ausgeübt werden. Neben dem Schießen mit Luftdruckwaffen auf 10 Meter – Luftgewehr und Luftpistole – werden auch die kleinkalibrigen Disziplinen im Distanzbereich 25 Meter mit der Sportpistole und dem Revolver, die Disziplin Olympische Schnellfeuerpistole und Unterhebelrepetiergewehr auf Klappscheiben sowie die Disziplinen auf 50 Meter mit dem KK-Gewehr und der freien Pistole angeboten. Zudem bietet der Verein das Bogenschießen in der Halle an. Eine Alternative zum Schießen bietet die neu gegründete Kegelabteilung. Und für Abwechslung zum Trainingsalltag sorgt als neueste Attraktion das Schießen mit dem Blasrohr.

Für Kinder ab dem 8. Lebensjahr bietet der Schützenverein Creidlitz das Lichtschießen mit dem System RED DOT der Firma DISAG für Gewehr und Pistole an. Als Sportgerät dienen gewichtsreduzierte Gewehre und Pistolen, die einen Laserpunkt auf eine Zieloptik projizieren und somit die Trefferanzeige aktivieren. Und neben dem Erfolgserlebnis „Treffen“ werden positive Effekte wie Förderung der Koordinationsfähigkeit, Sensibilisierung der Feinmotorik, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit bis hin zur Stressreduktion inklusive der Integration in soziale Strukturen erzielt.



Um allen Interessierten und Neumitgliedern den Einstieg in das Sportschießen zu erleichtern stellt der Verein auch weiterhin die erforderlichen Sportgeräte inklusive der zugehörigen Sportbekleidung kostenfrei zur Verfügung.



Informationen



Unter www.schuetzenverein-creidlitz.de , www.facebook.com/schutzenverein.creidlitz.7 , können sich Interessenten jederzeit ein erstes Bild vom Verein machen und entsprechend Kontakt mit den Verantwortlichen des Vereins aufnehmen. Weitere Impressionen gibt es zudem bei Youtube unter Schützenverein Creidlitz.