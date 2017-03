Teilnahme am Aufstiegskampf zur Landesliga



Am vergangenen Sonntag endete die Wettkampfsaison 2016/2017 in der Oberfrankenliga für die Luftpistolenschützen aus Creidlitz erfolgreich mit dem Meistertitel. Damit steht der Teilnahme am Ausscheidungsschießen um den Aufstieg in die Landesliga nichts mehr im Weg.



Die Mannschaft des SV Creidlitz mit den Schützen Marcus Fischer, Philip Geuther, Georgios Karanikas, Sabina Mai, Holger Morgner und Alexa Stegner sowie den Ersatzschützen Manuel Bamberger, Oliver Schulz und Michael Eck startete im Herbst 2016 erfolgreich am ersten Wettkampftag. Gegen den Freihand SV Pettstadt konnten mit 1.742 R : 1.739 R und 4:1 Einzelpunkten als auch gegen den SV Löhlitz mit 1.741 R : 1.729 R und 3:2 Einzelpunkten zwei Auftaktsiege erzielt werden. Und auch der zweite Wettkampftag gegen die Schützen der SG Coburg begann mit 1.740 R : 1.739 R und 3:2 Einzelpunkten vielversprechende. Glücklich endete die zweite Begegnung des Tages gegen die Schützen der Alten Treuen Neudrossenfeld. Denn beim Mannschaftsergebnis lag man mit 1.720 R : 1.739 R eigentlich im Rückstand, im direkten Vergleich der Schützen wurden aber 3 Paarungen gewonnen, so dass auch dieser Wettkampf zu Gunsten der Creidlitzer entschieden werden konnte.



Mit 8:0 Mannschaftspunkten und 13:7 Einzelpunkten startete man am 27.11.2016 in den dritten Wettkampftag. Bereits gegen die Schützen des FSV Bad Staffelstein wurden 4 Einzelpunkte und 2 Mannschaftspunkte bei einem Endstand von 1.748 R : 1.720 R verbucht. Gegen die SG Einberg kamen weitere Punkte hinzu. Mit einem deutlichem Abstand von 1.783 R : 1.701 R konnten alle 5 Einzelpaarungen gewonnen werden.



Wie eng es beim Schießen zugehen kann wurde am vierten Wettkampftag deutlich. Trotz eines klaren Ringsieges in der Mannschaftswertung gegen den SV Tell Löhlitz mit 1.772 R : 1.760 R mussten die ersten Punkte abgegeben werden. In den Einzelbegegnungen verloren auf Platz 1 Georgios Karanikas mit zwei Ringen und auf Platz 2 Alexa Stegner mit nur einem Ring unglücklich ihre Wettkämpfe. Angespornt von der Niederlage konnte dann der zweite Wettkampf des Tages gegen die Schützen der Alten Treuen Neudrossenfeld mit 1.771 R : 1.752 R und 3:2 Einzelpunkten wieder gewonnen werden.



Mit 4 : 1 Einzelpunkten und dem Mannschaftssieg startete man in den ersten Wettkampf des 5. Wettkampftages. Bei 1.720 R : 1.684 R gegen den SV Pettstadt wurde ein Einzelpunkt erst im Stechen von Holger Morgner an seinen Gegner Christopher Wirsing abgegeben. Leider konnte die Euphorie nicht in den zweiten Wettkampf gegen Coburg mitgenommen werden und so verlor man zwar bei 2:3 Einzelunkten und 1.724 R : 1.752 R diesen Wettkampf, behauptete aber dennoch die Tabellenführung.



Auf hohem Niveau schießend, sicherten sich die Creidlitzer Schützen am sechsten Wettkampftag mit 9:1 Einzelpunkten 4 weitere Mannschaftpunkte. Gegen die SG Einberg wurden alle 5 Paarungen mit insgesamt 1.785 R : 1.698 R gewonnen. Und auch gegen Freischütz Pfannenstiel machte eine geschlossene Mannschaftsleistung mit 1.780 R : 1.699 R die Überlegenheit der Creidlitzer an diesem Tag deutlich.



Mit der Meisterschaft vor Augen wurden die beiden letzten Wettkämpfe am 12.03.2017 absolviert. Zwar sind die Schützen des FSV Pfannenstiel wegen personellem Engpass nicht angetreten, jedoch hätten sie gegen Creidlitz, die mit 1.791 Ringen ihr bestes Saisonergebnis schossen, allemal keine Chance gehabt. Nachdem der direkte Verfolger – SG Coburg seinen Wettkampf gegen den SV Löhlitz unglücklich verlor, war die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Der letzte Wettkampf der Saison gegen den FSV Bad Staffelstein wurde mit 5 Einzelsiegen und somit weitern 2 Mannschaftspunkten bei 1.778 R : 1.739 R sicher heimgefahren.



Von den insgesamt 28 möglichen Mannschaftspunkten holten die Creidlitzer Luftpistolenschützen insgesamt 24. Und auch bei den Einzelwertungen brillierten die Schützen. Von den insgesamt 70 Paarungen konnten insgesamt 52 Einzelsiege verbucht werden.



Wie bereits im letzten Jahr werden am 24.04.2017 zwei Coburger Schützenvereine zum Aufstiegskampf in die Landesliga nach Pfreimd fahren. Dort treffen die beiden Mannschaften auf die Tabellenersten des Bezirkes Oberpfalz und des Oberpfälzer Schützenbundes.



Die Bilder zeigen von links: 1.Schützenmeister und Sportleiter Sven Klostermann, 2. Schützenmeister und Ersatzschütze Oliver Schulz, Holger Morgner, Sabina Mai, Mannschaftsführer Marcus Fischer, Alexa Stegner und Georgios Karanikas



Bei der Siegerehrung mit dem Bezirksschützenmeister Alexander Hummel links und RWK-Leiter Claus Geuther rechts