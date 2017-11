Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Nögel und Drummer sind neue Ehrenmitglieder beim Schützenverein A. Hofer Wiesenthau e. V.

Die neugewählte Vorstandschaft vom Schützenverein Andreas Hofer Wiesenthau e. V. +1 Bild

„Vorbilder haben“ , so spannte Pfarrer Jochen Müller den Predigttext vom Evangelium zum Schützenverein.

Der ökumenische Gottesdienst in der Pfarrkirche von Wiesenthau zelebriert von Pater Roberto und Pfarrer Jochen Müller ist Tradition vor Beginn der Generalversammlung der Andreas Hofer Wiesenthau im Schützenhaus. Dort standen unter anderem Vorstandswahlen, Ehrungen von verdienten Mitgliedern und Ernennung von 2 Ehrenmitgliedern auf dem Programm.

In seinem Bericht begrüßte Vorstand Johannes Pieger unter anderem die Ehrenmitglieder und Bürgermeister Bernd Drummer. Nach dem Totengedenken –Ehrenvorstand Arthur Heinl ist vor kurzem verstorben- gab Pieger eine Übersicht über die Vereinsaktivitäten wie zum Beispiel das Sommerfest zu Ehren der Majestäten mit der Abholung beim Seniorenkönig.

Sportlich erfolgreich

Umfangreich und in gewohnt lockerer Art und Weiße ging Schützenmeisterin Lena Soutschek auf das zurückliegende sportliche Jahr ein. Michael Drummer wurde Vereinsmeister der Schützen sowie Gesamtvereinsmeister. Jennifer Potzner setze sich bei den Damen durch, Vereinsmeister Junioren darf sich Eric Wartensleben nennen, Vereinsmeister der Jugend Anna Pieger, Schülervereinsmeister Julia Fälkel und Pistolenvereinsmeister Christian Neumann. Tonja Roske sicherte sich den Titel in der Damensonderklasse.

Hervorragende Ergebnisse beim VG-Schießen

Angela Pieger darf den Titel der VG-Königin tragen, sowie Leonie Pieger als VG-Jugendkönigin. Des Weiteren wurden der erste Platz beim Mannschaftspokal, und mehrere Einzelpokale gewonnen. Von den besten 10 Sachpreisen gingen 5 an die Wiesenthauer Hofer Schützen mit dem 1. Platz von Lena Soutschek.

Stolz auf die Schützenjugend

„Wir können stolz auf unsere Schützenjugend sein“ so die übereinstimmende Meinung in mehreren Berichten, sowie im Jugendbericht, beschwingt vorgetragen von Jugendleiterin Kerstin Porster.

Sie berichtete über die Aktivitäten der Schützenjungend, wie z. B. zusätzlich zu den traditionellen Vereinsschießens ein Weihnacht- und ein Osterschießen für ihre Jugendlichen. Es wurden die guten Ergebnisse bei den Gau- und Bezirksmeisterschaften erwähnt. Es nehmen heuer an den Rundenwettkämpfen eine komplette Mannschaft nur aus Jugendlichen daran teil. Außerdem wurden verschiedene Ausflüge und Veranstaltungen für die Jugendlichen durchgeführt sowie die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde.

Am Bericht vom Schatzmeister Josef Erlwein über Ein- bzw. Ausgaben des Vereins gab es nichts auszusetzen, somit wurde er und auch die ganze Vorstandschaft vom Kassenprüfer und der Versammlung entlastet.

Auszeichnungen

Für 25 Jahre aktive Teilnahme am Sportschießen erhielt Gertrud Drummer die Ehrennadel in Gold, für mehr als 200 Wettkämpfe bekamen Carina Pieger und Florian Drummer eine Anstecknadel.

Für langjährige treue Mitgliedschaft, langjähriges aktives Schießen, lange Zeit als Schützenmeister und als Trainer der Damensondermannschaft wurde Heinrich Nögel zum Ehrenmitglied ernannt, sowie für langjährige treue Mitgliedschaft und in der Vorstandschaft wurde Josef Drummer zum Ehrenmitglied ernannt.

Einstimmig bestätigt

Bürgermeister Bernd Drummer ist froh dass es Vereine im Ort gibt und er leitete auch die Neuwahlen recht zügig. Die Vorstandschaft wurde einmütig wieder gewählt mit neuer Schriftführerin Stefanie Bäuml. Als neue Beiratsmitglieder wurden Günter Nögel, Eric Wartensleben, Angela Pieger, Michael Drummer und Michael Neuner gewählt.

Es sind alle Mitglieder gefordert

Der wiedergewählte Vorstand Johannes Pieger freut sich auf die Aufgaben mit der neuen Vorstandschaft, gab aber auch zu Bedenken dass der Verein bei den Aktivitäten nicht nur aus der Vorstandschaft besteht, sondern aus allen Mitgliedern. So werden alle Vereinsfeste eigenverantwortlich im eigenen Schützenhaus durchgeführt und dafür braucht es immer fleißige Helfer.