Vereine 12.12.2017 Leserbeitrag Weihnachtsfeier der Sängerlust „Reckendorf“ mit Ehrung

Die Sängerlust Reckendorf hielt ihre traditionelle Weihnachtsfeier in der Schloßgaststätte Dirauf ab. Der 1. Vorsitzende Wolfgang Sippel konnte dabei viele Gäste begrüßen, besonders den Ehrungsbeauftragten des Sängerkreises Bamberg H. Erwin Pager mit Frau den Chorleiter Uwe Altenbach so wie den Bürgermeister und Sänger Manfred Deinlein. Die Geistlichkeit und unsere Chorleiterin Helena Pèrez waren leider Verhindert.

Eine große Überraschung war der Auftritt der Jungmusiker der Reckendorfer Musikanten Magdalena Deinlein, Lina Zweig und Lisa Wolfschmidt, unterstützt wurden sie durch die Musiker, Horst Volkmuth, Jonathan Schwengler und als Dirigent fungierte Adrian Wehnert. Gekonnt brachten sie einige Lieder zu Gehör, der ganze Saal war begeistert. Der nächste Höhepunkt an dem abwechslungsreichen Abend war die Ankunft des Nikolaus (Manfred Deinlein) mit seinem Knecht (Clemens Rabe), der Nikolaus lies das Jahr Revue passieren was sich so alles bei der Sängerlust getan hatte. Er lobte den Chor mit seiner Chorleiterin Helena Pèrez für den gem. Chor und seinem Chorleiter H. Uwe Altenbach, der seit Mai diesen Jahres wieder den Gesamtchor leitet.

Nach Liedern des Männer- u. gem. Chores gelangte man zu den Ehrungen für einen besonders aktiven Sänger, die der Ehrungsbeauftragte Erwin Pager in Vertretung des SKB Vorsitzenden Peter Märkel und der 1.Vorsitzende Wolfgang Sippel, sowie der Ehrenvorsitzende und 2. Vorstand Enrico Gruber vornahm. Erwin Pager brachte in beindruckender Weise zum Ausdruck das solch ein Einsatz 50 Jahre aktives Singen in einen Verein ganz was Außergewöhnliches darstellt, Er machte dabei jungen Menschen Mut es doch einmal zu versuchen in einem Gesangverein mit zu machen.

Geehrt wurde Günter Wehnert für 50 Jahre aktives Singen im Chor , er bekam eine Urkunde des Deutschen Chorverbandes, des Fränkischen Sängerbundes und einen Ehrenausweis des Fränkischen Sängerbundes der ihn ab sofort berechtigt Konzertveranstaltungen von Mitgliedschören des FSB bei freiem Eintritt zu besuchen, sowie die Goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes und des Fränkischen Sängerbundes, desweiteren bekam er vom Verein ebenfalls eine Urkunde.

Lobende Worte gab es vom Vereinsvorsitzenden Wolfgang Sippel über sein Wirken im Verein, besonders lobte er Günter dass er schon oft die musikalische Leitung übernahm wenn der Chorleiter verhindert war. Außerdem berichtete er , was Günter schon alles im Verein für Tätigkeiten inne hatte, 1982-1986 war er 2. Vors., erweiterte Vorstandschaft 1994-2003, Notenwart 15 Jahre, Vergnügungswart 1984-1990 und als musikalischer Leiter Januar bis November 2010, in Würdigung seiner besonderen Verdienste um den Verein wurde Günter Wehnert zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Der 1. und 2 Vors. wünschten dem Geehrten alles Gute und weiterhin viel Freude bei seiner „Sängerlust“. Günter war sichtlich gerührt und ein wenig „Sprachlos“.

Ein weiterer Höhepunkt war die schon traditionelle Verlosung, hier hat sich gezeigt wie kreativ manche Mitglieder waren. Ein großes Dankeschön an alle Spendern sowie der Fam. Dirauf für die gute Brotzeit.

Am Schluss der Weihnachtsfeier bedankte sich der 1. Vors. bei den Mitgliedern des Vereins, sowie allen Gästen für Ihr kommen und wünscht ihnen, alles Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und eine besinnliche Weihnachtszeit so wie ein gesundes Neues Jahr 2018. Einen Hinweis gab er noch bekannt: Die nächste Singstunde ist am 15.01.2018 wieder im Schloß.



Auf dem Ehrungsbild sind:

v.l. 2. Vorsitzender u. EVO der Sängerlust Enrico Gruber, Jubilar Günter Wehnert, 1.Vorsitzender der Sängerlust Wolfgang Sippel und Ehrungsbeauftragter des Sängerkreises Bamberg Erwin Pager.



Musiker/innen



v.l. Magdalena Deinlein, verdeckt Horst Volkmuth, Jonathan Schwengler, Lina Zweig und Lisa Wolfschmidt, Dirigent: Adrian Schwengler;



Foto: Marion Emig, Text Enrico Gruber