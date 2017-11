Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Preiskopf beim SV Tambach

Zu unserem traditionellen Preisschafkopf am Freitag den 17.11.2017 um 19:30 Uhr laden wir alle begeisterten Schafkopfspieler in unser Sportheim ein.



Der Einsatz beträgt 7,00 €. Neben einer Vielzahl von Sachpreisen gibt es als 1. Preis einen Geldbetrag von 150,00 € zu erspielen. Für das leibliche Wohl wird natürlich in bewährter Weise gesorgt.



SV Tambach e. V.