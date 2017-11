Verdiente NiederlageAuch an diesem Wochenende konnte Peestens Reserve nicht punkten. Die Hintermannschaft hatte an diesem Spieltag nicht den besten Tag und legte dem Gegner die Tore auf. Ludwigschorgast ließ sich die Chancen nicht nehmen und traf durch Sedlacek bereits Mitte der ersten Halbzeit nach einem Querschläger der SSV Defensive per Kopf. Mit einem 1:0 ging es in die Pause. Auch in Halbzeit 2 kombinierte der FC L aus einer soliden Defensive sich immer wieder in Richtung SSV 16er. Die Außenbahnen um den starken Prechtl waren kaum in den Griff zu bekommen und so fiel in der 59 Minute das Tor durch Schlegel. Kurz darauf hatte Dupke die große Chance auf den Anschlusstreffer nach einer Flanke von der Außenbahn, vergab aber kläglich vor Braunersreuther. Die Klotz-Truppe stellte nun auf 2 Spitzen um, hatte etwas mehr vom weiterlesen