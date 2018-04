Die Heimelf bot von Beginn an eine schwache Leistung und kam überhaupt nicht in die Partie. Bereits vor dem Doppelschlag durch Beithner und Kolb in Halbzeit Eins ließen die Gäste beste Chancen liegen. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Rauh nach einem Fehler des Gästetorwarts, kam kurz Hoffnung im Lager des SSV auf, die jedoch durch das frühe 1:3 kurz nach der Halbzeit schon wieder dahin war. Nachdem Rauh danach freistehend den erneuten Anschlusstreffer für [weiterlesen]