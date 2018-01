Am 13.01.2018 fand im Sportheim des SSV Peesten die alljährliche Jahreshauptversammlung statt. 1. Vorsitzender Alexander Dupke freute sich über viele, anwesende Mitglieder und lies das vergangene Jahr 2017 revue passieren. Auch der Spielleiter, der Schriftführer und der Kassier legten standardgemäß ihre Berichte vor ehe Bürgermeister Bernd Steinhäuser sein Grußwort sprach und den Wahlausschuss für die ebenfalls anstehenden Neuwahlen leitete. Nach 6 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Vorstandschaft des kleinen Vereins aus der Marktgemeinde Kasendorf, legte Oliver Popov an diesem Tag das Amt des Spielleiters nieder. Stefan Ellner übernimmt diesen Posten und leitet zukünftig die sportlichen Geschicke des Vereins zusammen mit dem Trainerteam Klaus Michel und Kevin Klotz. Die weiteren Posten der Vorstandschaft wurden wie bereits in den beiden Jahren zuvor besetzt. Erster Vorsitzender bleibt weiterhin Alexander Dupke, Stellvertreter ist Viktor Netzel, Kassier Wolfram Burteisen und Schriftführer Michael Täuber. Der SSV Peesten verfügt also weiterhin über eine junge, intakte Vorstandschaft und hofft auf einen guten Rückrundenstart, damit das große Ziel, der Klassenerhalt doch noch geschafft werden kann. Oliver Popov wurde für seine 6-jährige Amtszeit als Schriftführer weiterlesen