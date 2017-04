Durchweg Positives gab es auf der Jahreshauptversammlung des SKK Alle Neun Stralsbach zu vermelden.



Vorsitzender Thomas Hergenröder blickte in seinem Bericht auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr zurück. Den Titel bei der Dorfmeisterschaft der örtlichen Vereine holte sich mit 621 Holz die Damengymnastik, auf den Plätzen zwei und drei folgte der Kindergartenverein (614 Holz) und die Musikkapelle (607 Holz). Die besten Einzelergebnisse erzielten bei den Herren Bernd Obermeier mit 180 Holz, bei den Damen brachte Waltraud Schoch mit 198 Holz die meisten Kegel zu Fall. In diesem Jahr findet im Zeitraum vom 23. Juni bis 1. Juli wieder ein Großgemeindepokalturnier für Hobbykegler statt, Anmeldungen hierzu nimmt bis zum 7. Mai noch Pascal Schreiner (Tel. 09734/309298 oder 0160/1715447) entgegen.



Auf eine äußerst erfolgreiche Saison konnte im Anschluss Sportwart Sebastian Schölzke zurückblicken. Die 1. Mannschaft holte mit 28:8 Punkten die Meisterschaft in der Bezirksliga B Nord und geht somit in der kommenden Saison erstmalig in der Bezirksliga A Nord/Ost auf Punktejagd, schnittbester Spieler der Mannschaft wurde Uwe Simmroth mit 518,81 Holz pro Kampf. Die 2. Mannschaft belegte mit 16:12 Punkten einen guten 4. Tabellenplatz in der Kreisklasse B Nord 2. Den besten Schnitt erzielte Volker Streit mit 499,18 Holz pro Kampf. Beim Vereinspokal des SKV Bad Kissingen holten die Kegler des SKK mit 1051 Holz Platz zwei. Gewinner des Willi-Schreiner-Gedächtnispokals wurde Uwe Simmroth, der im Finale Sebastian Schölzke bei 2,0:2,0 Sätzen aufgrund des höheren Gesamtergebnisses bezwang. Den Clubmeistertitel in der Altersklasse U18 sicherte sich Timo Wegemer mit 2093 Holz. Bei den Herren gewann Uwe Simmroth mit einem neuen Rekordergebnis von 2709 Holz den Titel, auf den 2. Platz folgte Sebastian Schölzke mit 2649 Holz, Platz drei ging an Pascal Schreiner mit 2579 Holz. Auch bei den diesjährigen Kreismeisterschaften erreichten die Kegler des SKK wieder sehr gute Ergebnisse. In der Altersklasse U14 wurde Bastian Schreiner Vizemeister, Pascal Schreiner gewann den Titel in der Altersklasse U23. Die beiden qualifizierten sich ebenso wie Uwe Simmroth mit einem 5. Platz bei den Senioren A für die Bezirksmeisterschaften. Bei den Männern kam Sebastian Schölzke auf Rang 12, Torsten Straub wurde 20.



Jugendwart Harald Kässner gab den anwesenden Mitgliedern einen Einblick in die Nachwuchsarbeit des Clubs. Von den aktuell 15 Jugendlichen nahmen in der abgelaufenen Saison drei am Spielbetrieb in den U14 bzw. U18 Mannschaften des KV Bad Kissingen teil. Die restlichen Kinder und Jugendlichen trainieren einmal wöchentlich, wobei hier vor allem bei den Jüngsten auch mit verschiedenen Spielen der Spaß am Kegeln im Vordergrund steht. Auch nahmen drei Mannschaften des Nachwuchses an der letztjährigen Dorfmeisterschaft teil. Die Clubmeisterschaft des Nachwuchses ist aktuell noch nicht abgeschlossen, die Siegerehrung findet im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes statt.



Kassier Kurt Schreiner verlas darauf den Kassenbericht des abgelaufenen Jahres. Die beiden Kassenprüfer Gerhard Schölzke und Jochen Schlereth bescheinigten ihm eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung der Vorstandschaft, welche auch einstimmig gewährt wurde.



Auch die darauffolgenden Neuwahlen gingen zügig und ohne Probleme über die Bühne. Nach insgesamt 24 Jahren in der Vorstandschaft kandidierte der bisherige Vorsitzende Thomas Hergenröder nicht wieder für eine neue Amtszeit. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Sportwart Sebastian Schölzke einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Seine Nachfolge auf der Position des Sportwarts tritt Pascal Schreiner an. 2. Vorstand Torsten Straub, Kassier Kurt Schreiner, Schriftführer Volker Streit, Jugendwart Harald Kässner sowie die beiden Kassenprüfer Gerhard Schölzke und Jochen Schlereth wurden jeweils in ihren Ämtern bestätigt.



Im Anschluss konnten Pascal Schreiner für 100 Punktspiele sowie Uwe Simmroth und Thomas Müller für 250 Einsätze im Trikot des SKK mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent ausgezeichnet werden. Zum Abschluss der Versammlung ging der neue Vorsitzende Sebastian Schölzke nochmals auf die herausragende Arbeit von Thomas Hergenröder in seiner 24jährigen Zeit in der Vorstandschaft ein und überreichte ihn als kleine Anerkennung ein persönliches Erinnerungsstück.