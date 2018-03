Vereine vor 3 Stunden Leserbeitrag Wandern bei Schnee und Sonnenschein

+4 Bilder

Bevor die Radfahrsaison 2018 am 28.03.2018 beginnt, hies es nochmals "Auf geht´s zum Wandern". Die Wandertour führte 24 Wanderfreunde in der Fränkischen Schweiz bei zunächst winterlicher Landschaft von Heiligenstadt aus durch das idyllische Werntal und Leidingshofertal, vorbei an vielen Quellen, Bachläufen, Felsformationen, Klettersteige, Mühlen, bemoosten Bäumen, Pflanzen und Vieles mehr zum Naturfreundehaus, oberhalb von Veilbronn mit einem herrlichem Panoramarundblick. Nach einer Einkehrpause führte die Tour bei Sonnenschein und schon fast frühlingshaften Temperaturen durch das Leinleitertal auf der ehemaligen Bahntrasse vorbei an Traindorf zum Ausgangspunkt zurück.