Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Radfahrfreunde zogen Radfahrbilanz 2017

+3 Bilder

Die Radfahrfreunde Kleinbuchfeld-Schnaid-Rothensand hatten zur Ihrer traditionellen Radfahrjahresversammlung nach Rothensand ins Gasthaus Fischer eingeladen. Helmut Kupfer konnte 36 Radfahrfreunde herzlich begrüßen und blickte zunächst auf die erfolgreiche Radfahrsaison 2017 mit Zahlen und Bildern zurück.



Auf dem Tourenprogramm standen drei Eintagesradtouren, zum Staffelberg, zum Baumwipfelpfad und in das Wiesenttal sowie eine Dreitagessradtour durch das Pegnitzal in die Oberpfalz. Höhepunkt der vergangenen Radfahrsaison war die 8-tägige Radtour mit 15 Teilnehmern auf der VIA CLAUDIA AUGUSTA von Königsbrunn bei Augsburg bis zum Gardasee durch eine bezaubernde Natur- und Berglandschaft.



Bei diesen 5 Radtouren wurden von 41 Teilnehmern 17.260 Kilometer zurückgelegt. Bei den 25 wöchentlichen Feierabendradtouren radelten im Durchschnitt 12 Radfahrfreunde 7.958 Kilometer, sodass als Jahresleistung insgesamt 25.218 Kilometer gefahren wurden.



Darüber hinaus standen noch folgende Aktivitäten auf dem Jahresprogramm. Durchführung des 5. Radfahrtag mit 3 Radtouren mit 10, 25 und 35 Kilometer rund um Rothensand. Teilnahme am Sommerferienprogramm der Marktgemeinde Hirschaid mit einer Radtour in das Königsbad nach Forchheim. Auch an der bundesweiten Aktion STADTRADELN wurde erfolgreich teilgenommen. Mit 11.018 geradelten Kilometer belegte man den 2. Platz für den Landkreis Bamberg. Als Team mit den meisten Teilnehmer errang man mit 41 beteiligten Radfahrern ersten Platz. Von Landrat Johann Kalb erhielt man eine Urkunde eine einen Gutschein im Wert von 125 € zum Einlösen auf einen Bierkeller im Bamberger Landkreis. Auch für die Senioren, 60plus aktiv, wurden wöchentliche Radtouren von Tourenleiterin Kathrin Wenzel durchgeführt.



In der Kategorie der Teilnehmer mit den meist gefahrenen Kilometer und Radtouren war Margarete Kupfer mit 1.556 km mit 26 Touren die Beste. Spannend wurde es dann als die 20 Radfahrabsteiger und Radfahraufsteiger ggü. dem Vorjahr präsentiert wurden. Zum Radfahrfreund 2017 wurde schließlich Sabine Söhnlein aus Seigendorf mit einer Urkunde und einen Geschenkgutschein prämiert. Platz 2 ging an Norbert Schwarzmann und Platz 3 an Josefine Bauernschmitt.

In den Herbst- und Wintermonaten wurden 3 Wanderungen veranstaltet, damit man auch außerhalb der Radfahrsaison aktiv blieb. Die Wandertouren führten durch die die Weinberge bei Zeil am Main, über den Veitsberg zum Staffelberg und durch das Bärental zum Görauer Anger im Kulmbacher Land.



Helmut Kupfer bedankte sich bei allen Radfahrfreunden für die rege Teilnahme an den Veranstaltungen und überreichte Präsente . Ihm selbst wurde für seinen unermüdlichen Einsatz, der Durchführung und Organisation der Touren von seinen Radfahrfreunden gedankt und ein Geschenkkorb überreicht. Schließlich galt es auch Dank zu sagen an allen Spender und Förderer des Radfahrens.



Im zweiten Teil des Abends erfolgte eine Termin- und Radtourenvorausschau für die kommende Radfahrsaison 2018, die dann Ende März wieder beginnt. So stehen wieder interessante Radtouren durch reizvolle Landschaft auf dem Jahresterminplan. Eintagesradtouren durch die Fränkische Schweiz und dem Nürnberger Land zum Happpurger Stausee sowie zur Stollenanlage Kies nach Ebelsbach. Eine DreitagesRadtour auf dem Regental- und DonauRadweg sowie eine ZweitagesRadtour durch das Altmühl- und Schambachtal. Desweiteren werden auch Wanderung wieder auf dem Terminkalender stehen. Für 2019 ist bereits eine 5-Tagesradtour auf dem BodenseeRadweg sowie in das Weinparadies Franken nach Hüttenheim fest eingeplant. Auch eine mehrtägige Tour auf dem WerraRadweg durch Thüringen und Hessen wurde vorgeschlagen.

Neue Radfahrinteressierte sind jederzeit herzlich willkommen sich begeistern zu lassen. Weitere Informationen und Anmeldung, die genauen Termine sowie die detaillierten Tourenbeschreibungen findet man auf der Homepage der Radfahrfreunde unter www.radfahrfreunde-online.de oder bei Helmut Kupfer, Tel. 09543/3996.