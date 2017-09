Nach fast zweijähriger intensiven Planung und Vorbereitung starteten 15 Radfahrfreunde unter der Tourenleitung von Peter Hild auf der historischen Handelsstraße der VIA CLAUDIA AUGUSTA zu einer 8-tägigen Radtour von Königsbrunn bei Augsburg zum Gardasee. Im Durchschnitt wurden täglich 60 - 85 Kilometer geradelt. Am ersten Tag führte die Tour über Landsberg am Lech nach Peiting. Am zweiten Tag ging es dann vorbei am Forggensee und den Königschlössernnach Füssen weiter bis Heiderwang in Österreich. Am dritten Tag überquerte man den Fernpass bis nach Tarrenz.. Am vierten Tage erreichte man per Busshuttle Nauders, oben kurz vor dem Reschenpass in 1.455 m Höhe bevor es am fünften Tag über die Grenze nach Italien in das Vinschau ging. Vorbei am Reschensee ging es nun immer bergabwärts durch die Obstplantagen des Vinschgaus bis nach Algund bei Meran. Am sechsten Tag führte die Radtour zunächst in die Bezirkshauptstadt von Südirol nach Bozen und weiter nach Auer in der Nähe des Kalterer Sees. Dort verbrachte man den Abend bei gemütlichen Beisammensein in einer Buschenschenke und genoss diverse Köstlichkeiten aus Südtirol. Über Trient erreichte man dann am siebten Tage Rovereto. Am achten Tag der Radtour musste man noch bei Regen einen kleinen Höhenzug bei Mori überwinden, bevor der Gardasee bei Torbele am Nordufer erreicht wurde. Manchen Radfahrfreund standen Tränen in den Augen. Entlang der Küstenstraße auf der Ostseite des Gardasees erreichte man schließlich nach insgesamt 548 gefahrenen Kilometer Garda. Die nächsten zwei Tage wurden Garda, Bardolino und Lazise besucht und genoss dabei die italienischen Köstlichenkeiten und den Flair, bevor man am nächsten Tag mit dem Busshuttle zurück zum Ausgangspunkt dieser beeindruckenden Radtour fuhr.

Fünf Radfahrer starteten bereits zwei Tage früher in Pleinfeld und brachten somit über 700 Kilometer auf den Tacho. Und zu guter Letzt ist noch zu erwähnen, dass Hund "Bella" mit seinem Herrchen als Begleiter ebensfalls in einem Radfahranhänger einige Kilometer mitgefahren ist.