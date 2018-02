Vereine vor 34 Minuten Leserbeitrag Auf geht´s zum Wandern

Bevor die Radfahrsaison 2018 beginnt, heisst es bei die RADFAHRFREUNDE Kleinbuchfeld-Schnaid-Rothensand nochmals "Auf geht´s zum Wandern". Die nächste Wandertour findet am Sonntag, den 04.03.2018 in der Fränkischen Schweiz durch das idyllische Werntal, Leidingshofertal und Leinleitertal, vorbei an vielen Quellen, Bachläufen, Felsformationen, Klettersteige, Mühlen, bemoosten Bäumen, Pflanzen und Vieles mehr, statt. Herzlich eingeladen sind alle Wanderfreunde und Naturliebhaber aus Nah und Fern.Treffpunkt ist am Pendlerparkplatz in Hirschaid um 09:30 Uhr bzw. um 10:00 Uhr am Parkplatz direkt am Start- und Zielpunkt der Wanderung am Heiligenstadter See. Die Tourenstrecke beträgt ca. 13 Kilometer. Eine Einkehrpause findet im Naturfreundehaus oberhalb von Veilbronn mit einem herrlichem Panoramarundblick statt.

Anmeldungen bis 26.02. bei Helmut Kupfer, Kleinbuchfeld 18, Hirschaid, Tel. 09543/3996 oder Helmut.Kupfer@t-online.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage unter www.radfahrfreunde-online.de.