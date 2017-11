Bericht von Marlene:



Am Montag ging es los. Wir, Berenike und ich befanden uns am Stall.

Zusammen bekamen wir eine Einführung in die Massage der Pferde. Dies sollte dann mit der ganzen Herde gemacht werden; alle Pferde und Ponys bekamen in dieser Woche eine Massage. Während wir anfingen Pferde zu massieren, ritt Michaela ein Pferd in der Halle Korrektur. Danach halfen wir noch bei den Reitstunden. Am nächsten Tag zeigte und Michaela noch, wie man mit den Faszienrädern therapiert; auch dies sollten wir mit allen Pferden machen. Es war wirklich interessant, da jedes Pferd anders reagiert hat. Nachmittags halfen Bere und ich wieder beim Reitunterricht und am Mittwoch ging es auf einen Ausritt mit Nina und Micha. Der Ausritt war sehr schön, da die herbstliche Landschaft in Nebel getaucht was. Nach dem Ausritt haben wir noch weitere Pferde behandelt und bekamen die Aufgabe eine Lehrprobe zu schreiben. Wir sollten eine Stunde Reitunterricht halten, über den Ablauf und alles was dazu gehört. Der entsprechende Reitlehrer saß daneben und gab uns am Ende ein Feedback, das uns sehr für weitere, zukünftige Unterrichtsstunden, genutzt hat.

Nachdem wir vormittags wieder Pferde massiert hatten, hielt Berenike am Donnerstag ihre Lehrprobe. Am letztem Tag war ich mit meiner Stunde dran. Es hat Spaß gemacht und Nina hat mir wirklich ein ausführliche und interssante Rückmeldung gegeben. Zusammen schafften wir es die ganze Herde zu behandeln. Es war wirklich eine tolle Erfahrung. Es war ein schönes Praktikum, welches mir sehr viel Spaß gemacht hat. Durch die Therapeutische Einführung in Massage und Arbeit mit den Faszienrädchen, habe ich viel Neues gelernt. Dies war nochmal etwas ganz anderes als unser sonstiger Stallalltag.





Bericht von Berenike:



Ich habe mich für ein Praktikum bei dem Verein Pferdepartner Franken e.V. entschieden, weil ich dort selbst schon jahrelang reite und noch mehr lernen und Zeit mit den Pferden verbringen wollte.

In meiner Praktikumswoche wurden mir unter anderem Techniken gezeigt, mit denen ich die Pferde massieren und therapieren kann. Diese durfte ich sogar an allen Pferden anwenden. Nachmittags habe ich bei den Reitstunden zugeschaut, wobei ich viele Tipps und Tricks sammeln konnte. Diese durfte ich dann in einer von mir gehaltenen Stunde anwenden. Alles in Allem war es eine sehr schöne, interessante und lehrreiche Woche. Wenn man sich für Pferde interessiert oder noch was dazu lernen möchte, kann ich ein Praktikum für Anfänger als auch Fortgeschrittene sehr empfehlen. Denn was gibt es schöneres als den ganzen Tag mit Pferden an der frischen Luft zu arbeiten?