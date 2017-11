Beim Treff des VFD-Kreisverbandes Bamberg in Baunach demonstrierte Michaela Hohlstein ihr Verständnis von Freiarbeit mit der siebenjährigen Achal Tekkiner Stute Darakhshan und dem zweijährigen Noriker Leonhard. Sie vermittelte dabei eindrucksvoll, dass Liberty auf einer feinen Kommunikation zwischen Mensch und Pferd basiert, also Austausch, nicht Befehl und Ausführung, und Freisein, nicht das Abrufen dressierter Lektionen, in den Vordergrund stellt.



Ausgangspunkt der Freiarbeit ist, den Charakter des Pferdes zu erkennen, klar und authentisch mit ihm zu kommunizieren und aus fundiertem Wissen über die Bewegungslehre des Pferdes und Erfahrung heraus planvoll, schnell und angemessen zu reagieren. Dann wird sich ein Pferd gerne, freudig und freiwillig anschließen und auf eine Kommunikation einlassen, die echte zwanglose Arbeit in seinem Sinn ist. Nicht das Ego des Menschen wird dann durchgesetzt, sondern die Arbeit wird so gestaltet, dass das Pferd einen körperlichen und geistigen Profit daraus hat. Mensch und Tier sollen als „Helden des Tages“ vom Platz gehen können und das wunderbare Gefühl haben, für beide Seiten Gutes geschafft zu haben. Dann ergeben sich gegenseitige Wertschätzung und Freude an der Qualität der Arbeit. Die Pferde schätzen gute Arbeit einfach wert und freuen sich schon wiehernd, wenn ihre menschlichen Partner mit dem Halfter kommen.



Liberty ist also kein Einstudieren von Programmen, sondern ein Abfragen der Kommunikation und die sieht jeden Tag je nach Laune, Bereitschaft und Tagesform anders aus. Diese Kommunikation wird in den Sattel übertragen. Dann ist ein Umformulieren der Kommunikation in abgewandelte Hilfen gefragt. Wichtig ist, dem Pferd immer die Chance zu geben, dass es das verstehen kann, was ich meine: Missverständnisse unkommentiert lassen und eine neue Chance anbieten. Die Pferde sind so dankbar, wenn sie zeigen können, dass sie es verstanden haben und eifrig mitarbeiten möchten. Großes Lob muss folgen und dann können sie in Ihrer ganzen Kraft und Stärke strahlen! Jeder soll in der Arbeit ein Stück weit über sich hinauswachsen können. Pferde sind sehr neugierig. Also seien wir kreativ und haben wir die Bedürfnisse und die Tagesform unseres Gegenübers immer im Auge.



Gut ist, uns und den Pferden Zeit zu geben und uns zu freuen, auch wenn sie „Gas“ geben: niemals den Vorwärtsdrang zurückhalten, lieber formen und modellieren. Das Pferd soll gefühlt ja fliegen und nicht in den Boden rennen: den Fleiß in die Hinterhand bringen und die Vorhand hoch holen. Das ist das Ziel der Arbeit an der Hand und im Sattel – auch in der Liberty, also gesunderhaltende Gymnastik. Wenn das Pferd ausgebremst wird, dann verliert es seinen Schwung. Doch wenn durch die aufbauende Arbeit der Schub in vermehrte Hankenbeugung und Lastaufnahme umgewandelt wird, dann kann das Pferd in seinem Sinne ausbalanciert bewegt werden.



Grundsätzlich achten wir darauf, dass sich das Pferd erst mal frei bewegen darf. Dann können wir abschätzen, wie die Tagesform ist. Wir unterstützen und optimieren die Bewegungen. Dabei reflektieren wir, ob die Maßnahme eine Verbesserung gebracht hat und bauen darauf auf. Wenn das Pferd uns versteht und unsere Hilfen durchlässt, dann merkt es die Verbesserung für sich und unsere Zufriedenheit. Das ist der Schlüssel zur Harmonie. Dann geben die Pferde alles, um uns zu gefallen. Sie strengen sich an, wenn die Hilfe korrekt zum richtigen Zeitpunkt kommt, denn dann verstehen sie diese auch. Wenn Hilfen allerdings unkorrekt und wirr kommen und jeden Tag anders, dann wird das Pferd schnell dicht machen. Es könne uns ja nichts recht machen und verstehe uns ja nicht. Wichtig ist, an uns zu arbeiten, unsere eigene Körpersprache zu überprüfen, uns zu beobachten und filmen zu lassen und die Reaktionen des Pferdes zu analysieren. Entdecken wir Fehler bei uns, sollten wir gezielt an einer Verbesserung arbeiten. So kann eine konstruktive Grundkommunikation mit unseren Pferden entstehen. Wenn das nicht klappt, dann holen wir uns Hilfe von Fachleuten, die uns an dem Punkt weiterhelfen, an dem wir mit unserem Pferd gerade stehen, damit ein respektvolles, partnerschaftliches, angstfreies und von Neugier, Spaß und Freude geprägtes Miteinander mit unseren Pferden wachsen kann.



Michaela Hohlstein und Renate Baierl, VFD-Kreisverband Bamberg