Natürlich sind bis zu doppelte Minusgrade Tag und Nacht nicht förderlich für einen Betrieb mit Tieren. Die Versorgung muss jeden Tag sichergestellt werden. Da fallen viele Hürden an.





Die Heizung für die Tränken reicht nicht mehr aus und man muss viele Kanister Wasser schleppen.



Der Traktor springt nicht an und muss ständig überbrückt werden.

Die Hände frieren trotz der Handschuhe immer wieder ein bis man nichts mehr fühlt.

Die Pferdeäpfel sind am Boden festgefroren und müssen abgeschlagen werden.

Ein Hoch auf unsere Mitarbeiter von Integra Mensch, die wirklich den ganzen Tag dieser Kälte trotzen und fleißig durchhalten!





Danke dem ganzen Team, die jeden Tag Ihr Möglichstes tun um die Versorgung der Tiere sicher zu stellen.





Toll, dass sich die Reitschüler überhaupt nicht abschrecken lassen und trotzdem zu Ihren Stunden kommen.





Das ist ja ein Hauptbereich unserer Ausbildung. Wertevermittlung. Hier geht es auch darum, dass es wichtig ist, die Tiere immer in Bewegung zu halten. Da haben die Schüler eine große Verantwortung dabei. Sie lernen dadurch, dass die Tiere immer da sind. Sonntag, Feiertag, Kälte, Hitze, Nässe. Wir müssen uns immer kümmern.





Am Schlimmsten trifft es die Ausbilder. Die müssen stundenlang in der Kälte nicht nur unterrichten (wobei man meist einfach steht und wenig Bewegung hat) sondern auch mit den eingfrorenen Fingern Sattel und Zaumzeug öffnen und schließen muss. Das Leder mit klammigen Händen zu bedienen ist manchmal qualvoll. Sie harren aus. Für unsere Reitschüler und zum Wohle unserer besten Mitarbeiter. Unserer Pferde!





Dafür nutzen wir jeden Sonnenstrahl und genießen das Licht. Das tut den Pferden und uns gut und macht gute Laune!







Eine fröhliche Woche wünscht

Pferdepartner Franken e.V.

Michaela Hohlstein

0179-5237550

mail@hohlstein.info