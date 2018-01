Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Sternsingen 2018

Auch in diesem Jahr machten sich die Baunacher Pfadfinder wieder am 05. und 06.01. auf den Weg um den Segen der Sternsinger an die Haustüren in Baunach, Priegendorf, Reckenneusig, Daschendorf und Godeldorf zu schreiben.



Dabei konnten in diesem Jahr insgesamt 4653€ für gute Zwecke gesammelt werden. In diesem Jahr kommt das Geld insbesondere Projekten zu Gute, die gegen Kinderarbeit vorgehen, unter anderem an einige Projekte in Indien.



Vielen Dank und vergelts Gott an alle Spenderinnen und Spender in Baunach und Ortsteilen!



Außerdem geht wieder ein großes Dankeschön an alle, die die Aktion mitdurchgeführt haben. Darunter an erster Stelle alle Königinnen und Könige, die in jedem Jahr durch die Kälte stapfen um den Segen an jede Haustür zu bringen, außerdem die Eltern die sich als Köche und Fahrer engagieren und auch an alle die den Aussegnugsgottesdienst mitgestaltet haben.