Wir freuen uns auch 2017 wieder mit unserem Zeltcafé auf dem Baunacher Marktplatz den Weihnachtsmarkt aktiv mitgestalten zu können.In diesem Jahr stehen wir am Samstag, den 09.12. für unsere Gäste bereit und werden zwischen 17 und 22 Uhr leckere Heißgetränke am warmen Lagerfeuer in unserem Zeltcafé anbieten. Vor der einzigartigen Kulisse unserer Jurtenburg freuen wir uns schon auf einen geselligen Abend.Am 10.12. werden wir außerdem zwischen 12 und 19 Uhr mit unserem Zeltcafé vertreten sein. Im Angebot wird es Glühwein, Kinderpunsch, Tschai, Kaffee und Kuchen sowie unseren traditionellen Erbseneintopf geben. Das Ganze wird wieder serviert mit einer gemütlichen Atmosphäre in unserem Zeltcafé bei wohliger Lagerfeuerwärme.Natürlich freuen wir uns auch in unserer Geschenke-Losbude, direkt neben dem Zeltcafé, wieder auf Ihren Besuch!Die Baunacher PfadfinderPS: Mehr von uns gibt es auf www.PfadfinderBaunach.de