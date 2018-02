Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Vortrag: Frischer Wind in alten Mauern

Am Samstag, dem 17. März 2018 um 19.30 Uhr findet bei uns im Vereinsheim des OGV, Reuther Weg 18 der Vortrag „Frischer Wind in alten Mauern – Willkommen im Altort“ Alt aber oho! Vergangenheit hat Zukunft! statt. Mit der Gestaltung von alten Hofstellen Lebensqualität und Chancen im Altort und in der Siedlung erkennen und nutzen.



Referentin: Christine Bender, Landwirtschaftsrätin



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Auf zahlreiches Erscheinen freut sich





Die Vorstandschaft