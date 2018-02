Vereine vor 3 Stunden Leserbeitrag OGV Vereinszeitung 2018

Der neue Vereinszeitung 2018 des Obst- und Gartenbauverein Weisendorf wird in dieser Woche an alle Haushalte der Marktgemeinde sowie an alle OGV Mitglieder verteilt. Sie enthält wieder viele interessante Informationen über das Vereinsleben des letzten Jahres und die geplanten Aktivitäten in 2018.



Inhalt:

• Tätigkeitsbericht

• Sommerferienprogramm

• Spendenbericht

• Jugendfahrt

• Kinderpflanzwettbewerb

• Termine 2018

• Wunder-Erde „Terra Preta“

• Vereinsfahrten 2018

• Vorträge 2018

• Die Esskastanie – Baum des Jahres 2018

• ….



Als pdf-Datei zum Herunterladen auf der Internetseite des OGV:

http://www.ogv.netzwerk-weisendorf.de/





Viel Spaß beim Lesen wünscht



Die Vorstandschaft