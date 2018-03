Vereine vor 29 Minuten Leserbeitrag OGV fährt nach Wemding zum Fuchsien- und Kräutermarkt

Die Fuchsienpyramide in Wemding ist weltweit einmalig. Mit einer Höhe von 5 Metern und an der Basis 4,5 m breit, ragt sie direkt unter den Türmen der Stadtpfarrkirche in den Himmel. Bis zu 700 Fuchsienpflanzen in 180 Blumenkästen werden wechselnd mit stehenden und hängenden Fuchsien, sowie verschiedenen Blüten- und aubfarben bepflanzt. Die malerische Altstadt, die Kombination aus einem bunten Meer aus Pflanzen und Blumen zwischen dem barocken Ensemble des Marktplatzes vermittelt ein einzigartiges Ambiente. Lassen sie sich einen Rundgang durch die Innenstadt mit ihren verborgenen Winkeln und Plätzen nicht entgehen. Gemütliche Gasthäuser und kleine Cafe`s laden zum Verweilen und Entspannen ein.



Termin: 26. Mai 2018 von 9.00 – 18.00 Uhr

Abfahrt: 10.00 Uhr an der Bushaltestelle der Schule

Ankunft: ca. 21.00 Uhr in Weisendorf



Preise:

Erwachsene: Mitglieder 15 € / Nichtmitglieder 18 €

Kinder bis 18 Jahre: Mitglieder 8 € / Nichtmitglieder 11 €

Anmeldung: Friedrich Stark Tel.: 8883 und

Angie Mechtold-Schmitz Tel.: 725473