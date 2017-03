Am vergangenen Freitag, den 17. März 2017 fand im Sportheim in Gärtenroth wieder die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Gärtenroth statt. Pünktlich um 20:00 Uhr begrüßte 1. Vorsitzende Birgit Jaye die zahlreichen Gäste und verlaß die Tagesordnung, gegen die es keine Einwände gab, bevor Schriftführerin Irene Weich das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung verlaß. Anschließend blickte die 1. Vorsitzende auf das vergangene Vereinsjahr zurück und gab einen Ausblick auf das folgende. Schatzmeisterin Elke Glass konnte erfreut über ein Plus in der Kasse berichten.



Zahlreiche Aktivitäten im letzten Jahr

In ihrem multimedial gestalteten Vortrag konnte Birgit Jaye auf ein sehr aktives Jahr zurückblicken. Los ging es am Ostersonntag mit dem Ostereiersuchen auf dem Spielplatz, bei dem zahlreiche auswärtige Kinder erschienen sind. Das nächste Event war das Basteln von Geschenken für den Vater-und Muttertag, da diese im letzten Jahr sehr nah lagen. Hier konnten sich die Mütter über Designervasen und die Väter über Schlüsselanhänger aus Unterlegscheiben freuen. Weiter ging es mit dem traditionellen Johannisfeuer am Sportplatz, welches ausnahmsweise an einem Freitag stattfand. Hier konnten sich die Gäste über wirklich traumhaftes Wetter freuen. Der nächste Punkt im Kalender war das Kinderzeltlager auf dem Sportplatz, zu dem mehr Erwachsene als Kinder anwesend waren. Hier wanderte man am Freitag zum Spielplatz auf Kirchlein, wo man dann auch eine gute Brotzeit machte. Das Highlight war die Fahrt zum Erlebnisbauernhof nach Kösten am Samstag. Hier freute man sich so sehr über den Busbesuch aus Gärtenroth, dass es zum Mittagessen sogar Gulasch gab. Das Highlight des Besuches war die Herstellung von Butter, welche die Kinder selbst machten. Leider überlebte sie aufgrund der großen Hitze den Tag nicht vollständig. Gärtenroth nahm nach einiger Zeit auch mal wieder an einem Wettbewerb teil. Bei der Aktion „Grün im Dorf“ holte man den 1. Platz und konnte sich über eine Urkunde, eine Hortensie sowie ein kleines Preisgeld freuen. An der Kirchweih, welche im fränkischen ja „Kerwa“ genannt wird, kam das Spielmobil auf den Spielplatz. Dann gab es zur Verschönerung der Blumenbeete im Ort die Blumenzwiebelpflanzaktion des Landkreises Lichtenfels, welche der Kreisverband sponserte. Als Highlight im Terminkalender stand am 10. Dezember das „1. Gärtenrother Christbaamfest“, welches ganztägig ging und den traditionellen „Budenzauber“ ablöste. Hier zeigte Frau Jaye einen Ausschnitt aus dem Zeitungsbericht, in welchem die großartige Dorfgemeinschaft gelobt wurde, und tat dies an dieser Stelle ebenfalls. Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in Gärtenroth sind einzigartig, und nur dadurch entstehen so wunderbare Feste im Ort. Auch galt besonderer Dank dem ortansässigen „Pressesprecher“ Tobias Weich, welcher in Zusammenarbeit mit den regionalen Medien sowie in der Online-Welt die Ankündigungen sowie Werbung für die Aktivitäten im Ort mache und nachher auch über sie berichte. Als letztes fest im Kalender stand der Faschingsdienstag, bei dem man wieder jung und alt ins Sportheim einlud. Allerdings glich dies eher einer „Burgerparty“, welches an den wirklich Weltklasse selbstgemachten Burgern von Paul Jaye lag. Und schließlich stellte man am letzten Samstag wieder einen Froschzaum an der Straße zwischen Mainroth und Gärtenroth auf. Aktuell hat der Verein 151 erwachsene Mitglieder, und 29 Gartenzwerge, so dass man auf eine Gesamtmitgliederzahl von 180 kommt.





Vorschau auf das kommende Jahr

Anschließend gab die 1. vorsitzende einen Vorausblick auf das kommende Vereinsjahr. Als erstes sagte Sie, dass ein Schild für die Linde am Bushäuschen in der Ortsmitte gefertigt werde, da man sonst nicht mehr wisse, weshalb und wann man diese damals gepflanzt habe. Dies war 1983 zum 875-jährigen Bestehen von Gärtenroth und 500. Geburtstag von Reformator Martin Luther. Dann werde die Hecke in der „Rosengasse“ neu angelegt, da diese im jetzigen Zustand nicht mehr schön sehe und so auch störe. Als nächste Aktivität wolle man am 01. April wieder den Brunnen in der Dorfmitte zum Osterbrunnen umgestalten, welcher es letztes Jahr sogar bis in den Regionalsender TV Oberfranken schaffte. Anschließend findet wieder die Aktion Zamm geht’s statt, bei der man sich unter anderem um den Sichtschutzzaun an den Glascontainern kümmern will. Das Ostereiersuchen und das Muttertagsbasteln fallen in diesem Jahr aus Mangel an Kindern aus. Am 24. Juni findet wieder das Johannisfeuer am Sportplatz statt, dieses Jahr ist es dann auch wieder samstags. Ebenfalls ersetzt werden soll das Kinderzeltlager. Hierfür habe man sich das Konzept eines „Spielplatzfestes“ für die Öffentlichkeit überlegt, welches am Samstag, den 29.Juli stattfindet. Hier gibt es für die Gäste auch wieder eine Wasserrutsche am Sportplatz und es soll gegrillt werden, genauso wie beim Zeltlager. Am Sonntag soll es dann noch einen Frühschoppen bzw. ein Frühstück geben. Und am Samstag, 12. August folgt dann die Aktion „Gärtenroth räumt auf“, ein Flohmarkt mit Bewirtung mitten im Ort. Dies habe man sich überlegt, da man auch mal wieder ein Fest im Ort abhalten möchte, und nicht immer nur im Sportheim oder auf dem Spielplatz am Ortsrand. Vom 01. bis 03. September findet dann wieder die Kerwa statt, zu der am Freitag auch wieder das Spielmobil auf den Spielplatz kommt. Am 09. September findet ein Baumschnittkurs mit Tino Motschmann statt. Am 14. Oktober soll es mal wieder eine Weinfahrt geben. Hierfür ist zuerst der Besuch des Baumwipfelpfades in Ebrach geplant, und auf dem Heimweg möchte man im Weinstadel in Eschendorf einkehren. Am 24. November gibt es einen Vortrag von Adrian Roßner zum Thema Rauhnächte, und am 09.12. gibt es dann schon zum zweiten das „Christbaamfest“ am Sportheim. Zum Abschluss ihres Vortrages hatte die Vorsitzende noch zwei Mundartgedichte des im letzten Jahr verstorbenen Josef Motschmann präsentiert.



Geld von den Windrädern

Aufgrund der neu gebauten Windräder erhalten die Dorfvereine von Gärtenroth die nächsten 25 Jahre eine Summe von 2500 Euro im Jahr für eine guten Zweck für die Dorfgemeinschaft. Hier habe man sich darauf geeinigt, von den 600 Euro des Jahres 2016 ein Volleyballnetz anzuschaffen und dann auf dem Sportplatz ein Volleyballfeld zu errichten. Als nächste Idee, wofür man das Geld verwenden könnte, kam der Vorschlag, in und um Gärtenroth einige Hundekotstationen aufzustellen. Beim Punkt Wünsche und Anträge kam von Bernd Weich die Idee, mal einen Motorsägenkurs abzuhalten. Robert Heinlein brachte ein, dass es ja in Gärtenroth den Wasserzweckverband gebe, die Bürger jedoch darüber kaum etwas oder gar nichts wissen. So kam die Idee, dieser sollte doch auch mal eine Informationsveranstaltung abhalten, um die Bürger über aktuelle Vorhaben sowie allgemeines wie etwa die Vorstandschaft zu informieren. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung zeigte Gregor Schreiber noch Bilder der verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten in Gärtenroth.