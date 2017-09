Süddeutscher ADAC Kart Clubsport Meister 2017 kommt aus Garitz



Sebastian Hippler, 12 Jahre jung fuhr 4 Jahre im Jugend Kart Slalom mit und für den MSC Bad Brückenau.

Dort wurde er herzlich aufgenommen, trainiert und vorbereitet.



Anfang des Jahres erhielt er die Möglichkeit mit und für den ADAC Nordbayern e.V. in das neu gegründete Rundstrecken Kart Team einzusteigen.

Natürlich war das sein größter Wunsch. Denn er möchte seit er das erste mal beim MSC im Kart saß Formel 1 Fahrer werden.



An diesem Ziel hält Sebastian fest! Jetzt hieß es bei den Eltern erstmal alles anschaffen was benötigt wird, Jahresplan und Urlaube so legen, damit er an allen Einschreibungen des SAKC`s teilnehmen kann. Bei den Hipplers wurde jede Feier jede freie Minute nach dem Hobby von Sebastian geplant. Es gab vom ADAC ein Trainingscamp mit Testfahrten und Lehrstunden.



Einen vorgeschriebenen Trainingsplan, der eingehalten werden musste war Pflicht. Denn wer Rechte hat muss auch seine Pflichten kennen und lernen, so auch für die Kinder. Sebastian musste auch lernen viele Dinge abzusagen, da er zum Kart Training wollte und musste.

Alle Kids wurden zu einem Mentaltraining eingeladen und geschult – die „Schrauber“ was meistens natürlich der eigene Vater ist wurden eingewiesen und konnten das nagelneue Kart selbst, natürlich unter der Beobachtung fachmännischer Augen zusammenschrauben. Trotzdem hieß es noch viel über das "Schrauben" zu lernen. Da waren die Hipplers sehr froh ganz viele Freunde vom Motorsport an ihrer Seite zu haben, die ständig mit guten Tipps und Ratschlägen zur Seite standen.



Der 23.04.2017 war dann das erste große Rennen. Die Zeit konnte nicht schnell genug für Sebastian vorbei gehen. Freitags nach der Schule ging es los. Die Koffer waren gepackt, Auto und Hänger, der mit einer Werbung eines Sponsors beklebt wurde standen parat. Ein ganz besonderer Dank hier an Jochen Reese von Autoteile Reese in Bad Kissingen.



Auf geht’s den langen Weg nach Ampfing. Selbstverständlich war für die Eltern von Sebastian auch klar, das geht nur, solange die Schule nicht darunter leidet. So kam es wie es kommen musste. Hausaufgaben werden abends im Hotel gemacht und auf dem Heimweg dann für Montag vorbereitet.



6 Termine standen insgesamt an um den Meisterschaftstitel des SAKC`s zu fighten.

Wackersdorf, Bopfingen, Gerolzhofen, Straubing, Liedolsheim und last but not least noch einmal Wackersdorf. Dort wird der Bundesendlauf ausgetragen.



Rennen für Rennen zeigte Sebastian seine konstante Leistung und lieferte sich aber auch wirkliche Fights auf der Rennstrecke. Bei den jeweiligen Rennen wurde unterschieden, ob 2 Rennen an einem Tag oder manchmal auch 3 Rennen. Das ist auch für so junge Fahrer kein Kinderspiel. Zugleich er sich oft von Schulkollegen oder Kumpels anhören musste, das ist doch kein Sport.

Im Motorsport wird viel Kraft und vor allem Konzentration verlangt. Egal ob nur 8 Grad oder 32 Grad im Schatten.

So folgte in Ampfing der erste Sieg gefolgt von zwei 2ten Plätze.

Zusammen mit den Bambini Racern ging auch Sebastian in Wackersdorf mit seinen Kollegen an den Start. Im Zeittraining hatte noch sein Teamkollege die Nase vorne. In den Wertungsläufen war Sebastian dann nicht mehr zu halten. Gleich drei mal fuhr Sebastian an diesem Rennsonntag bei schrecklichen Wetterwechsel über die Ziellinie und holte sich somit den Tagesgesamtsieg. Hier ging sein erster Traum in Erfüllung. Es gab alkoholfreien Sekt für die Kinder zum „spritzen“. Na das war das Highlight des Tages.



In Bopfingen stand das Rennen unter dem Regengott, der es nicht sehr gut meinte. Im ersten Rennen konnte sich Sebastian den 2.ten Platz holen, jedoch im zweiten Rennen regnete es was vom Himmel nur kommen konnte. Dann lieferte er sich innerhalb des Teams einen Fight in dem sich dann ein weiterer Fahrer mischte und Sebastian flog ab. Oh Schreck, der erste Rennunfall. Sebastian konnte noch aussteigen. Als seine Mutter sah, ok er bewegt noch den Kopf – dachte sie – dann kann es nicht so schlimm sein.

Wie heißt es so schön: aufstehen – Krönchen richten – neu angreifen.



Gesagt – geplant dann für Gerolzhofen. Leider Konnte Sebastian im ersten Rennen nur den 3ten Platz erreichen. Hier kamen extra für ihn viele Fans aus dem Slalom und vom MSC. Unglaublich was da plötzlich für eine Stimmung in der Luft war. Alle wollten Sebastian „in Aktion“ sehen.



Das zweite Rennen stand an und er zeigte den Rennkollegen wer der Sieger ist. Sebastian drehte im anschließendem zweiten Wertungslauf jedoch voll auf. Nach 25 Runden Renndistanz behielt er am Ende den längsten Atem und holte sich den Sieg.

Er fuhr mit hochgerissenen Händen und stolzer Brust als erstes durch die Ziellinie direkt Richtung Fankurve. Er nahm den Applaus mit und fuhr ins Parc Ferme.



Ein perfektes Wochenende erlebte Sebastian dann in Straubing. Schon im Qualifying setzte er sich an die Spitze und sollte diese Position bis zum Schluss nicht mehr abgeben. Aus der Pole-Position gewann er auch im ersten Lauf. Hinter Sebastian wurde es dann aber im zweiten Rennen noch einmal richtig spannend. Also zweimal Platz 1.



Am vergangenen Wochenende stand dann das letzte offizielle Rennen in Liedolsheim an.

Sebastian zeigte im Qualifying seinen Kollegen bereits das er bereit ist zu kämpfen bis zum Schluss. Er setzte sich vor seinem Rennrivalen Dominik mit 1,6 sek Vorsprung sauber ab. Leider vielen einige Fahrer aus und somit konnte Sebastian nicht die volle Punktzahl für seinen Sieg einstecken und musste mit der Hälfte der Punkte zufrieden sein. Das ärgerte ihn doppelt. Denn es geht auch immer um den Tagessieg. Im zweiten Rennen war ihm alles egal – er wollte nur sicher und vor allem ganz ins Ziel kommen. Denn sein Rennkollege war auf Kampf aus. Sebastian dachte sich: mir reicht auch ein zweiter Platz.

Und mit überqueren der Ziellinie beim zweiten Rennen war es amtlich.



Sebastian ist das erste mal Süddeutscher ADAC Kart Clubsportmeister 2017 mit dem MSC Bad Brückenau und für den ADAC Nordbayern e. V.

[u][/u]



Seine Eltern empfangen ihn mächtig stolz in der Boxengasse. Nun heißt es trotz Jubel, ab ins Parc Ferme, denn sonst könnte man auch hier noch disqualifiziert werden.

Am 07.10-08.10.2017 kommt es dann zum Bundesendlauf Finale. Dort fahren die 5 besten Fahrer von OAKC, WAKC, NAKC und SAKC. Schaut ruhig mal auf die Seite beim sakc.de oder noch besser kommt einfach mal in Wakcersdorf vorbei.



Es wird bestimmt ein spannendes Rennwochenende das hoffentlich für Sebastian gut ausgeht.

Eine weitere Berichterstattung wird es geben, sobald alles vorbei ist.