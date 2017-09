Am 30.07.2017 um 8.00 Uhr war es endlich in Bad Brückenau soweit.



Im unterfränkischen Bad Brückenau beim MSC trafen das erste mal in der Vereinsgeschichte die 100 besten Fahrer aus ganz Nordbayern zur Nordbayerischen ADAC Kart Slalom Meisterschaft 2017 zusammen.

Diese 440 Jugendlichen kämpften sei Anfang April 2017 in den jeweiligen 4 Bezirken um unter die Besten fünf ihrer Altersklasse zu kommen. Die Besten 20 aus jedem Bezirk traten am 30.07.2017 gegeneinander an um sich eines der drei Tickets in jeder Altersklasse für den Bundesendlauf zu sichern.

Die Aufregung steigt. Niemand kennt diesen Parcours, nur das eigens dafür zusammengerufen Schiedsgericht das aus dem MSV Falkenberg, AMSC Hammelburg und dem MSC Scheßlitz bestand. Sie haben gegrübelt, getiftelt und ausprobiert bis alles so war, wie Sie es sich vorstellten.



Um 8.30 Uhr pünktlich wie man es vom MSC es gewohnt ist, startete unser Sprecher die Begrüßungsrunde. Die Fahrer der Altersklassen wurden alle einzeln vorgestellt vor dem Start der jeweiligen Klasse.

Dabei überließ Christian Riemey nichts dem Zufall. Er informierte sich Wochen im voraus schon, welche Hobbys, welches Lieblingsessen und welches Vorbild die einzelnen Jungen und Mädchen haben.

Streckenbegehung bis genau 8.55 Uhr. Dann wurde ein „Racer“ auf die Strecke geschickt der sich nicht für diesen Endlauf qualifizierte. Denn kein Fahrer der Top 100 darf vorher auf die Strecke bevor seine Wertungen beginnen.

Um Punkt 9.00 Uhr ging das erste Startsignal von Karl-Heinz Hertel und seinem Team durch die Lautsprecherboxen und das Rennen konnte beginnen. Ein eingespieltes Team wie dieses konnte alles im perfekten Zeitrahmen managen. Im Zuschauerbereich sind alle noch Freunde doch auf der Strecke wird gekämpft bis zum Schluss.

Nicht vorzustellen welcher „Druck“ von außen auf den Schultern der Fahrerinnen und Fahrer liegt. Erst wer selbst einmal an einer Qualifikation teilgenommen hat, kann das nachvollziehen. Die Eltern feuerten die Teilnehmer mit Jubelrufen und Applausparolen richtig an. Selbst eine Vuvuzela durfte nicht fehlen.



Glückwunsch nochmal an alle die es zum Bundesendlauf 2017 nach Kuppenheim geschafft haben. Ihr habt alle eine klasse Leistung gezeigt und gekämpft bis zum Schluss.





In der Alterklasse (AK) 1 wurden folgende 3 Fahrer zum Bundesendlauf qualifiziert.

Platz 1: Julian Friemelt vom AMC Kitzingen mit 69,01 Punkten

Platz 2: Jonah Günther vom MSC Marktredwitz mit 69,52 Punkten

Platz 3: Pascal Godula vom MSC Knetzgau mit 72,31 Punkten



In der AK 2 haben es 2 Oberpfälzer unterstützt von 1 Oberfränkin geschafft

Platz 1: Elias Härtl vom MSC Auerbach mit 67,07 Punkten

Platz 2: Alina Götz vom MSC Scheßlitz mit 67,08 Punkten

Platz 3: Tobias Bayer vom AC Waldershof mit 68,53 Punkten



Man kann sehen, je höher die Altersklassen werden, desto geringer sind die Abstände für die Endpunkte. Elias konnte mit 0,01 Sekunden vor Alina sich den ersten Platz holen.



Die AK 3 besteht aus 3 der besten unterfränkischen Fahrer

Platz 1: Raphael Stoppel vom MSC Knetzgau mit 65,99 Punkten

Platz 2: Kevin Friemelt vom AMC Kitzingen mit 66,03 Punkten

Platz 3: Tim Hilpert vom OC Würzburg mit 66,41 Punkten

Der unterfränkische Bezirksmeister aus Knetzgau konnte sich eines der ersten drei Tickets für den Bundesendlauf souverän sichern. Dicht gefolgt vom Kitzinger Kevin Friemelt. Für ihn und seine Familie lohnt es sich doppelt, da sein Bruder sich in der AK 1 ebenfalls qualifizierte um nach Kuppenheim zu fahren. Raphael und Kevin werden von dem Würzburger Tim Hilpert der im Slalom ein bekannter Racer ist begleitet.



AK 4 ging nach Mittelfranken, Oberfranken und einmal in die Oberpfalz

Platz 1: Alexander Hierl vom MSC Röthenbach mit 64,81 Punkten

Platz 2: Janin Götz vom MSC Scheßlitz mit 65,44 Punkten

Platz 3: Günther Dittner vom MSC Wiesau mit 65,75 Punkten

Götz und Dittner lieferten spitzen Zeiten auf der Strecke. Mit genau 0,31 Sekunden Vorsprung konnte Janin sich ganz entspannt den zweiten Platz nach Hause fahren. Auch Götz fährt mit der kleinen Schwester nach Kuppenheim.





Spitzenklasse AK 5 holten sich 2 Unterfranken und ein Oberpfälzer



Platz 1: Bastian Düring vom MSC Knetzgau mit 63,65 Punkten

Platz 2: Marco Müller vom AMC Kitzingen mit 63,80 Punkten

Platz 3: Christian Bachmann vom MSC Auerbach mit 63,81 Punkten





Bis zum Schluss wurde gekämpft. Mit dem Vorsatz. WER BREMST VERLIERT!

Als die Altersklasse 5 zum Start bereit war lag die Spannung „normal“ auf dem Platz der Hanse Haus in Oberleichtersbach. Die ersten beiden Wertungsläufe waren um und die Spannung stieg. Nicht zuletzt auch auf unseren Sprecher Christian Riemey zurückzuführen. Er hielt das Publikum ständig mit den aktuellen Zeiten auf dem laufenden. Kaum war ein Fahrer im Ziel, ertönte von Hertel und seinem Zeit-Team das Signal für den neuen Fahrer und die Strecke wurde frei gegeben.

Wow – jetzt ging es wirklich um 10 tel um hundertstel. Der Dritte Lauf war durch und man spürte merklich wie die Spannung immer weiter stieg. Denn hier haben einige die letzte Chance auf einen Bundesendlauf zu kommen. Denn wer die AK 5 drei Jahre gefahren hat, ist letztendlich Aussteiger und seine aktive Rennkarriere für das Slalom fahren ist beendet.

Der Spitzenreiter Christian Bachmann hatte bereits seinen letzten Lauf und legte eine Super Zeit vor. Die hieß es zu knacken um ihn des ersten Platzes zu verweisen.

So kam es wie es kommen musste. Startnummer 17 und 19 auf die alle zählten waren bereit.

Zuerst fuhr „17“ Bastian Düring. Für ihn war klar – ich muss fehlerfrei und mit mind. 31,76 durch den Parcours kommen. Sein erster Wertungslauf ging für den Knetzgauer Kartteufel als Streicher in die Geschichte seiner Karriere ein. Die er sehr angespannt entgegen sah.

Der Sprecher hatte das sofort auf den Schirm und heizte das ganze Publikum und die Fahrer an. Ein Fahrer dazwischen dann kam der Rennrivale Marco Müller. Marco legte im 3. Wertungslauf exakt die gleiche Zeit wie Christian Bachmann vor. Jedoch war Müller im zweiten Wertungslauf um 0,01 Sekunden schneller. Der erste Wertungslauf konnte somit bei beiden als Streicher gesetzt werden. Als Marco Müller mit 63,80 Gesamtsekunden durch war, war es Fakt.

Bastian Düring ist Sieger in der AK5 mit 63,65 Gesamtsekunden und man hat alle Steine poldern hören. Bei Fahrer, Eltern und den Zuschauern. Ein grandioser Tagesabschluss für den Knetzgauer Kartteufel.

Für das leibliche Wohl dieser Veranstaltung sorgte Yvonne Kiesel mit Ihrer Küchenmannschaft. Es war von Schnitzelbrötchen über die Bratwurst oder Kaffee und Kuchen nach Herzenslust gesorgt. Für die Abkühlung zwischendurch und noch süßere Sachen sorgte sich Alex & Katja Düring mit ihrem Cremoso – Mobil.

Die Siegerehrungen führte Sonja Hippler mit Unterstützung des Kartbeauftragten des ADAC Nordbayern e.V., Sebastian Schelchshorn durch. Zur Alterklasse 1 überreichte der Vorsitzende des ADAC Nordbayern e.V., Herr Herbert Behlert den jungen Siegern und Teilnehmer die Pokale mit Urkunde und Gastgeschenke. Er führte mit Schelchshorn die Ehrung der Bezirksmeister 2017 durch. Herr Behlert ist bereits ein lang bekanntes und gern gesehene Gesicht in Bad Brückenau.

Die Streckenposten des MSC`s aber auch die, die aus vielen befreundeten Vereinen uns als Helfer zur Verfügung standen von morgens um 8.00 Uhr bis abends um knapp 18.00 Uhr teilweise mit Wechsel für die Überprüfung der umfahrenen Pylonen sorgten, einen ganz besonderen Dank.

Bevor die Mittagspause eingeläutet wurde, erhielt der MSC Bad Brückenau in Vertretung des Vorsitzenden Karl-Heinz Hertel einen Spendenscheck durch Herrn Thorsten Hildmann von der Firma Hanse Haus überreicht.

Die Jugendband Moonday sorgte unter der Leitung von Birgit Frech mit ihrer Auswahl an 7 Bandmitglieder, die nur die Besten der Besten ihrer Musikschule sind dann in der Mittagspause für musikalische Unterhaltung. Sie zeigten eine kleine Auswahl an ihren für uns einstudierten Stücken. Moonday erhielt von den Zuschauern das wichtigste. Einen großen Applaus.

Vielen Dank an dieser Stelle dem Initiator Andreas Mahler der trotz seiner Position im Wechselzelt an der Rennstrecke sich um das organisatorische der Band kümmerte.

Begleitet wurden das Mittagsrahmenprogramm von der Bauchtanzgruppe Nara Faghira mit 3 orientalischen Tänzen.

Auch zu erwähnen ist, die Firma Mainfranken Logistik, die Ihre LKW`s als Siegerehrungsplateau und Bandplatz zur Verfügung stellten. Somit konnte beidem einen geeigneten Rahmen verliehen werden.

Natürlich nicht zu vergessen den vielen unzähligen Helfern und Helferinnen, Bäckerinnen und Programmierern im Hintergrund ein herzliches Danke schön. Ohne so vielen unermüdlichen Einsatz wäre eine dritte Veranstaltung wie es diese war in diesem Jahr für so einen kleinen Verein nicht möglich gewesen.