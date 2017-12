Vereine vor 27 Minuten Leserbeitrag Wenn der Weihnachtsbaum brennt.....



„Wenn der Weihnachtsbaum brennt …“ , so heißt ein

humorvoll, kritisches Weihnachtsprogramm mit Rainer Streng zu dem der Kulturkreis Ebermannstadt einlädt. Turbulente Geschichten und heitere Katastrophen rund ums Fest, dazu die gerade noch zumutbare Gewürzmischung an Nachdenklichkeit und Tiefsinn

bietet das zahme, zornige und ziemlich zündelnde literarische Programm.



Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung am 13. Dezember um 19 Uhr in der Scheune im Wiesentgarten , Am Kirchenwehr 10 vom Saxophonquartett "Les Quatre" .

Der Eintritt kostet 8 € an der Abendkasse, die ab 18 Uhr öffnet