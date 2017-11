Am Sonntag, den 26. November werden in Coburg viele Zeugen Jehovas früh aufstehen, um die öffentliche Radiosendung im Bayerischen Rundfunk (auf Bayern 2, „Positionen“) zu hören. Die Sendung von Jehovas Zeugen wird am Sonntag, den 26. Novembert 2017 von 6:30 – 6:45 Uhr ausgestrahlt.Das Thema der Sendung lautet: Wie hilft die Bibel, persönliche Probleme zu lösen?Ergänzend dazu lohnt es sich, den Artikel Probleme lösen auf [url=https://www.jw.org/de/publikationen/zeitschriften/wachtturm-nr1-2018-jan-feb/probleme-loesen/#?insight[search_id]=031a5063-e0da-4096-bb31-482144842a63&insight[search_result_index]=0]www.jw.org[/url] zu lesen.Alle früheren Sendungen sind über das Archiv kostenlos nachträglich zu hören.