Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Zahlreiche Auftritte der Kinderchores CHORALLINIS

+2 Bilder

Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens hatte der Kinderchor CHORALLINS des Gesangvereins LYRA Schnaid-Rothensand unter der Leitung von Marcus Werber in der Gemeinde Hallerndorf in den verschieden Ortsteilen zu unterschiedlichen Anlässen eine Vielzahl von Chorauftritten. Begonnen hatte es in der Adventszeit 2016 zur Eröffnung des Hallerndorfer Weihnachtsmarktes und in der Schnaider Kirche mit einem Weihnachtskonzert.

Im Frühling standen zwei Auftritte auf den Kreuzberg-Kellern statt. Zum Johannisfeuer wurde in Schnaid und beim Willersdorfer Pfarrfest gesungen. Auch zum Hallerndorfer Kindergarten wurde der Chor eingeladen ihr musikalische Können zu zeigen. Alle Kinder gaben immer ihr Bestes und wurden sehr gut durch ihren Kinderchorleiter musikalisch darauf vorbereitet und tatkräftig durch Ihre Eltern unterstützt. In der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit sind folgenden Auftritte geplant. Am 02.12.2017 in Hallerndorf auf dem Weihnachtsmarkt und am 16.12.2017 ein Weihnachtskonzert mit dem Musical "Der Stern von Bethlehem". Die Kinder freuen sich wenn zahlreiche Zuhörer kommen.

Damit die Kinder bei ihren Chorauftritten einheitlich gekleidet sind ist die Anschaffung von T-Shirt und Mützen geplant.

Aktuell singen im Chor insgesamt 37 Kinder im Alter von 4 - 9 Jahren, sodass für die Singproben eine Teilung gemacht werden musste.