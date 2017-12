Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag Fraktionssitzung am 11.12.2017

Die freie Wählergemeinschaft Baiersdorf lädt alle Baiersdorfer am kommenden Montag, 11. Dezember, zur Fraktionssitzung um 19:30 Uhr in die Baiersdorfer Jahnhalle in der Jahnstraße 11 ein.



Wir diskutieren die in den anstehenden Sitzungen der Stadtratsausschüsse (Finanzausschuss, Bauaussschuss) bzw. des Stadtrats vorgesehenen Themen.

(siehe Internetauftritt der Stadt Baiersdorf)