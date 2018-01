Vereine vor 3 Stunden Leserbeitrag Einladung zum Bunten Abend des 1. Motorclub Sassanfahrt e.V. im ADAC

Im 9. Jahr in Folge veranstaltet die Tanzsportabteilung des MCS nun ihren Bunten Abend mit einem Feuerwerk aus Tanz, Gesang, tollen Sketchen und guter Stimmung.

An zwei Abenden am 02. und 03. Februar 2018 zeigen alle Tanzgruppen des Vereins in der Jahnhalle in Hirschaid bei einem kurzweiligen Programm ihr Können.

Für Freitag, den 02. Februar besteht noch die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Bei Interesse bitten wir Sie, sich telefonisch unter 09543 / 7758 oder 0176 / 23521228 zu melden.