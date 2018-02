Vereine vor 2 Stunden Leserbeitrag Festkommers zum 90 jährigen Jubiläum des 1. FC Oberhaid.

Der Festkommers zum 90 jährigen Jubiläum findet am Samstag, den 21. April 2018 in unserem Sportheim statt. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!



Das Programm:

17.30 Uhr Totengedenken im Friedhof

18.00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend Marsch zum Sportheim

19.30 Uhr Festabend mit Ehrungen