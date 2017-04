Zum Nachholspiel in der Kreisklasse Süd emfping der 1. FC Oberhaid am Donnerstagabend die 2. Mannschaft des DJK Teuchatz. Gespielt wurde auf dem Nebenplatz, aufgrund des benötigten Flutlichts in Halbzeit zwei auf. Die mit einigen von der 1. Mannschaft verstärkten Gäste nahmen sich von Beginn an viel vor. In der 7. Minute kamen sie erstmals gefährlich vor das Tor, doch TW Hornung reagierte nach einem Schuss von Dorn aus kurzer Distanz gut und lenkte den Ball zur Ecke. In der 14. Minute hatten die Gäste schon den Torschrei auf den Lippen, doch Schnörer schoss alleine vor dem Tor knapp links am Gehäuse vorbei. Danach gab es länger keine große Möglichkeit der Teuchatzer zu sehen, denn die Heimmannschaft verteidigte gut und mit viel Willen. In der 25. Minute schoss Stark bei einem Freistoß aus dem Halbfeld das erste Mal für den FCO aufs Tor, der Schuss war aber eine sichere Beute für Gästetorwart Lämmlein. In der 31. Minute war es dann aber doch soweit und Teuchatz II schoss das 0:1. Vorausgegangen war eine Unordnung nach einer Doppelchance im Sechzehner, die Krainsberger zur Gästeführung abschloss. In der 36. Minute spielte Dorn ihrer Gegnerin kurz vor dem Tor durch die Beine und war somit alleine vor Torhüterin Hornung, an der sie den Ball eiskalt flach vorbei zum 0:2 ins Tor schob. Mit diesem Ergebniss ging es dann auch in die Kabinen. Nach der Pause wechselten die FCO Frauen zweimal und konnten weiterhin den Ball öfters als zuletzt nach vorne bringen, ohne vorerst jedoch Torgefährlich zu werden. In der 57. Minute nahm sich die beste Gästeakteurin Spörlein hinter der Mittelinie den Ball und lief in Richtung FC-Gehäuse, ihr Abschluss am Sechzehner wurde aber gut von Hornung gehalten. In der 68. Minute dann die Riesenchance für den FCO, als Kraus nach einem guten tödlichen Pass von Stark frei aufs Gästetor zulief. Die Torhüterin kam aber schnell und entschlossen raus, so dass der Schuss leicht von ihr abgefälscht knapp links am Tor vorbei kullerte. Nur zwei Minuten später der nächste Schuss von Kraus, ein eher harmloser Schuss hoppelte blöd auf, somit kam TW Lämmlein Probleme damit und konnte ihn nur zur Ecke klären. In der 78. Minute knallte ein Eckball von Krainsberger an den ersten Pfosten und sorgte auch anschließend für Aufregung bei der Oberhaider Hintermannschaft, die den Ball aber dann doch auf Kosten eines Fouls 20m vor dem Tor klären konnte. Den fälligen Freistoß schoss ebenfalls Krainsberger, der platzierte Schuss ging aber nur an die Latte. Der FCO kam jetzt immer wieder über Konter von Kraus und Seidelmann nach vorne, weitere Torchancen sprangen aber nicht mehr heraus. Acht Minuten nach ihren beiden Alutreffern machte es Krainsberger etwas weiter weg nicht besser aber effektiver, denn ein schwächerer Freistoß ging an der verdutzten Torhüterhin Hornung zum 0:3-Endstand ins Netz. Insgesamt eine ansprechende Leistung der FCO Frauen gegen eine gute Teuchatzer Zweitvertretung, auf der man aufbauen kann. Leider hat es aber wieder nicht zu einem eigenen Tor, was sich die Frauen von Kutzelmann und Rödig verdient gehabt hätten, gereicht.